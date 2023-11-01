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世界流感日：流感进入高发期 这份防护指南请收藏

人民网记者 闫妍

2023年11月01日08:48 来源：人民网

11月1日是世界流感日。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）呼吸与危重症医学科副主任医师邹进晶在接受人民网记者采访时表示，每年10月至次年3月是流感等呼吸道传染病的高发季。预计近一段时期内，流感病毒活动强度都将处于较高水平。大家应提高防病意识，加强健康防护，最大限度预防流感的侵害。



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(责编：孙红丽、吕骞)




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