北京宫颈癌与乳腺癌治疗率接近100%

本报讯（记者 蒋若静）10月30日，北京市妇幼健康职业技能竞赛决赛激烈开展，80名妇幼健康领域精英医务人员从2500余名参赛者中脱颖而出，同台展开“大比武”，通过以赛促学、以赛促练、以赛促用，展现本市妇幼健康工作者奋发向上、追求卓越的精神面貌。北京青年报记者从活动中了解到，本市妇幼健康服务持续改善，2022年孕产妇、婴儿死亡率分别为2.97/10万和1.26‰，达到国际先进水平。妇女保健服务品质不断升级，妇女常见病筛查率由29.43%提高至87.51%，宫颈癌和乳腺癌早诊率分别保持在98%和80%、治疗率接近100%。

市卫健委相关负责人表示，本次竞赛共分为危重孕产妇救治、危重新生儿救治、儿童眼保健、宫颈癌防治、计划生育危急重症救治、基层妇幼保健6个赛项。通过竞赛，希望能激励全市妇幼健康工作者提高理论水平、业务技能和职业素养，从而推动高素质人才队伍建设。

据了解，长期以来，本市高度重视妇幼健康人才培养工作，持续为妇幼健康发展助力。十八大以来，培养婚前孕前保健人员近500人、助产新上岗人员4400人、产科学科带头人350名、产科骨干4000人次、产前筛查产前诊断人员3500人。持续开展新生儿稳定营和新生儿复苏团队同质化专项培训，累计培训万余人次。培训儿童生长发育、营养喂养、眼保健、心理保健、口腔保健和先天性心脏病一体化防治人员1.3万余人次，打造100支技术过关的新生儿复苏团队。计划生育岗前培训5000人次，培养宫颈细胞学及乳腺超声等9个专业技术及管理人员1.2万余人次、基层妇幼保健骨干近500人次。

本市妇幼健康服务持续改善，2022年孕产妇、婴儿死亡率分别为2.97/10万和1.26‰，达到国际先进水平。孕产保健服务为生育护航，孕产妇系统服务率由2012年的97.74%提高至2022年的99.43%。儿童保健服务为成长助力，3岁以下儿童系统服务率和7岁以下儿童健康服务率分别由89.85%和97.92%提高至96.66%和99.24%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达98.91%。妇女保健服务促品质升级，妇女常见病筛查率由29.43%提高至87.51%，宫颈癌和乳腺癌早诊率分别保持在98%和80%、治疗率接近100%。

此外，北京市卫生健康委员会将2023年确立为“妇幼健康能力提升年”，聚焦妇幼健康服务管理及全方位专业发展，实施三项行动，为首都妇幼健康事业高质量发展赋能。一是专业人才培养行动，包括建立专业人才库，围绕生命全周期妇幼健康服务，按照科室主任、专业骨干和专业人员开展分类培训。二是专业服务下沉行动，启动“儿童保健服务基层行”，开展儿童生长发育、营养喂养、眼保健、心理保健、口腔保健等服务分类培训。拓展“妇女保健能力提升北京行”，开展妇女生殖道感染性疾病、妇科肿瘤等常见疾病规范化诊治、青少年保健、更年期保健和两癌筛查等系列培训。三是专业技能提升行动，通过科室例会、教学查房、学术讲座、人员进修等形式，建立人才培养长效机制，组织产科、新生儿科、急诊科、麻醉科、重症医学科等专业人才组建专业救治团队，针对严重威胁孕产妇、新生儿生命安全的危急重症，加强多科联动、加强岗位练兵。