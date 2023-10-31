加急上门修家电须提前告知收费标准

本报讯（记者 王薇）近年来，家用电器维修服务行业乱收费行为时有发生，社会关注度高。为进一步规范家电维修服务经营者的价格行为，维护消费者和经营者的合法权益，近日，市市场监管局正式发布《北京市家用电器维修服务明码标价规定》。规定中明确，经营者提供上门维修服务或者加急服务、夜间服务、高空作业服务等相关特殊服务时，应当充分履行相应的明码标价义务，还应当在上门前或者服务前主动告知消费者，经消费者确认后方可提供相应服务并收费。

据介绍，规定依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》的新要求，对家电维修服务经营者明码标价的形式、内容做了相应调整，规定了市场监管部门的相关职责，对有偿提供附带服务及特殊服务的标价要求、向消费者出具结算清单的具体要求、以网络方式提供家电维修服务的标价方式等都进行了明确。

规定全文共二十一条，其中涉及明码标价规则部分达到十二条。主要规定了家电维修服务明码标价的方式要显著，应当标注不同交易条件及其对应的价格，价格变动要及时更新，标价的内容和形式，附带服务的标价要求，不得加价收费或者收取未予标明的费用，不得混合标价，对上门维修服务和一些特殊服务标价的特别要求，先消费后结算时的特殊标价义务，通过网络方式提供服务或者销售产品的标价要求等。

值得关注的是，本次出台的规定，依据有关法律法规和规章，针对家电维修行业特点和消费者反映的一些突出问题，在条款中进行了创新。如：结合家电维修服务行业上门维修这一特点，规定上门维修人员应当在服务前主动出示相关价目表或价格手册等，方便消费者选择相应的服务或产品，查询价格信息；针对消费者反映的一些突出问题，规定经营者提供上门维修服务或者加急服务、夜间服务、高空作业服务等相关特殊服务，依法单独收费或者加收费用的，除了应当按规定明码标价外，还应当在上门前或者服务前主动告知消费者，经消费者确认后方可提供相应服务并收费；为了确保经营者充分履行相应的告知义务，规定家电维修服务经营者应当有效保存相关的资料，以便于后续查证。同时，法律责任部分中规定，家电维修服务经营者不按规定明码标价的，或者利用价格手段实施价格欺诈行为的，由市场监管部门依照相关法律法规、规章实施行政处罚。

市市场监管局表示，规定出台后，一方面将有利于引导家电维修服务经营者规范自身价格行为，尤其是明码标价行为，预防和减少违反明码标价规定、价格欺诈等价格违法行为的发生，营造公开、公平、诚信、可预期的价格环境，促进市场公平竞争和行业健康发展；另一方面，将有利于依法加强对相关经营者明码标价行为的监督和管理，引导消费者强化维权意识，更好地保护消费者的合法权益。