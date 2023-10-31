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关于儿童抑郁症，这6个问题家长一定要知道

2023年10月31日08:47 来源：人民网

编者按：提到抑郁症，不少人觉得只有成年人才可能发生，殊不知有些儿童也会出现这一心理问题。儿童抑郁症有哪些表现？如何早期识别？家长又该如何守护孩子的心理健康？

(责编：乔业琼、吕骞)




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