放弃大学文凭 95后改学中医回乡执掌村卫生室

编者按

2021年12月，浙江省首批获准建设国家中医药综合改革示范区，在创新打造人才培育新样板工作中，安吉县开展“中医师承定向培养”计划开花结果，第一批学员于今年年初陆续上岗，服务乡村村民，破解乡村健康服务可持续发展难题。近日，记者跟随国家中医药管理局“2023年中医药文化传播行动·走进综合改革示范区主题活动”来到安吉，对中医人才培养的“安吉模式”进行了调研。

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今年元旦，26岁的潘愫愫正式成为浙江省安吉县天荒坪镇横路卫生站的一名乡村医生。5年前，这还是她难以想象的。命运的齿轮在2018年的夏天开始转向。这年5月，安吉县正式启动“中医师承定向培养”计划，面向各村招募具有高中以上学历、热爱中医药、有志于从事村医事业的青年农民。完成4年培训并考取传统医学师承出师证和乡村全科执业助理医师证的人员，将回到当地村卫生室开展医疗服务。

“当时，各村卫生服务站都面临着医生短缺的情况，外地来的医生又留不住，所以推出了这项政策，面向本地村民子女进行定向培养。”安吉县天荒坪镇卫生院执行院长蔡国廷向记者介绍。

彼时正在老家过暑假的潘愫愫从横路村妇女主任口中得知了这一消息。她刚在浙江理工大学科技与艺术学院读完二年级，参加“中医师承定向培养”计划则意味着她要放弃大学的学历和学位。

“放弃大学文凭，改学中医，这需要很大的魄力。”在对记者谈起潘愫愫时，蔡国廷不无感慨地说。

然而，对于潘愫愫来说，“放弃文凭”却似乎不是一个难以作出的选择。

“我一直很喜欢中医，想找机会学习中医。而且，比起去大城市工作，我更想留在自己的家乡，照顾父母，也可以为村民做一些有意义的事情。”她对记者说。

不可否认的是，“中医师承定向培养”计划对当地年轻人有着很大的吸引力。安吉县卫生健康局副局长沈巍向记者介绍，完成培训并通过考试取得“双证”的人员可以获得县里的事业编制，纳入事业人员管理。“第一批计划招收44人，报名的有174人。”沈巍说。

“并不是报了名就能得到培训机会。”潘愫愫告诉记者，报名后，潘愫愫参加了安吉县组织的选拔考试，根据考试成绩有44人被录取。随后，被录取的学员得到了一份名单，上面是安吉县卫生健康局统计的当地具有“带徒弟”资质的中医师。他们需要自己与老师进行沟通，确定要拜谁为师。在“认师”后，还要举行一个经过法律公证的拜师仪式，意味着他们正式进入了“师门”。

潘愫愫选择的是当地的名中医盛宝琴，她具有近30年的行医经验，尤其擅长妇科疾病治疗。正式拜师后，她便和其他学员一起被送往浙江中医药大学，开始了为期两年的中医药理论学习，然后又跟随盛宝琴开始临床实践，并在一年后通过考试拿到了传统医学师承出师证。之后，她又经过了一年的西医理论和实践学习，在安吉县中医医院全科轮转，掌握了临床、护理等方面的技能，并考取了乡村全科执业助理医师证，获得了合法的行医资格。

正式入职前，潘愫愫又在安吉县天荒坪镇医院实习了4个月。今年开始，她正式入职横路卫生站，在一位老医生的带领下熟悉卫生站的工作模式。今年3月起，她接替了退休的老医生，独立在卫生站执业。

沈巍告诉记者，首批44名中医师承定向培养学员中，有32人取得了《传统医学师承出师证》，取得全科执业助理医师资格的有30人。目前，这30名学员都已经办理了入编手续，另外14名学员也通过简易程序，以编外用工方式补充到卫生服务站乡村医生队伍中。

对于潘愫愫来说，考取了“双证”，成为一名独立的乡村医生，并不意味着可以停止学习。现在，她每天的工作是接诊患者，并定期和镇卫生院的责任医生一起去腿脚不便的村民家里开展健康管理。与此同时，她又参加了县里另一个“导师帮带”项目，跟随安吉县中医医院院长赵虹继续深造。赵虹出诊时，她便会跟在一旁学习。平时，她还会使用安吉县中医智能医共体平台的“名医验案”功能学习名医名方。她告诉记者，这个系统就像百科全书一样，收录了几万条针对各种症状的药方，不仅有古籍里的经典方剂，还有现代名医名家临床开具的处方。使用这个系统不仅可以帮助自己学习，给病人看病开方时还可以起到辅助作用。

得益于浙江省中医数字化改革，潘愫愫遇到拿不准的症状时，还可以通过卫生站的远程会诊系统，打开摄像头，请县中医院的医生一同会诊。

虽然科技的加持和上级医生的外援使潘愫愫在行医时更有底气，但她也清楚地知道，要成为一个好医生，必须要依靠自己的努力，不断学习知识、积累经验。她告诉中青报·中青网记者，现在每当来看病的村民对她说，吃了她开的方子，病情有所好转时，她都会特别开心。她很珍惜现在的机会，想利用现有的好条件，“好好磨砺自己，在这个岗位上踏踏实实地干下去，积累更多的经验，为患者提供更好的服务”。

沈巍告诉记者，安吉县第二批27名中医师承学员，今年9月完成了拜师仪式，开始了正式学习。在今年全国两会代表通道上，全国人大代表黄文秀建议推广“安吉模式”，加大基层乡村医生培养力度。目前，浙江省金华市武义县、杭州市临安区、舟山（全市）、湖州市长兴县等地都已参照“中医师承模式”开展了基层乡村医生培养工作。