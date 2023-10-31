新抗体能治疗深层癌变

科技日报北京10月30日电 （记者张佳欣）长期以来，癌症治疗一直是把双刃剑，杀死癌细胞的同时往往也会对健康细胞造成严重破坏。但是，30日在线发表于《免疫》杂志上的一项研究揭示了一种癌症治疗新方法，比目前的治疗方法更精确、更持久且毒性更低。美国杜克大学医学院研究人员表示，这项概念验证研究可用于广泛的癌症突变。对肺癌和结肠癌小鼠的早期实验显示，肿瘤生长显著减少，副作用最小。

该研究创新地使用二聚体IGA（dIGA）抗体来靶向和杀死肿瘤促进分子，这些分子存在于癌细胞深处，长期以来一直逃避现有的治疗方法，包括IGA抗体治疗。dIGA的特殊结构使其能够靶向与PIGR相关的特定突变，PIGR是一种表达在几乎所有上皮癌细胞表面的蛋白质，有助于癌细胞的生长和存活。

其中一个名为KRAS G12D的突变是已知的最致命癌症的诱发因素。对于癌细胞，基因是“黑帮头子”，蛋白质是黑帮里面的“流氓地痞”。这项研究显示，dIGA与“流氓蛋白”结合，然后通过转胞吞作用过程将它们带出细胞，从而阻止肿瘤生长。

当在小鼠身上测试时，KRAS G12D特异性抗体在缩小癌症肿瘤方面比目前临床测试中的治疗方法更有效。

研究人员在另一种癌症突变IDH1 R132H中发现了类似的结果，该突变在癌细胞深处发现。科学家们一直在努力针对突变的KRAS蛋白，但新的发现表明，这种独特设计的抗体可到达这些细胞内分子。

研究人员称，创新性地使用IGA抗体有可能靶向治疗导致侵袭性癌症的顽固突变，特别是卵巢癌、皮肤癌、结肠癌、宫颈癌、前列腺癌、乳腺癌和肺癌。