第三届世界卫生健康论坛将举行

本报北京电 （记者王美华）日前，由清华大学万科公共卫生与健康学院、清华大学全球传播办公室共同主办的第三届世界卫生健康论坛媒体吹风会暨“清华会客厅”媒体沙龙在北京举行。

会上，清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长梁万年表示，随着人类和自然的关系越来越密切，人类生存发展面临的环境正在发生深刻复杂的变化，人类始终面临着公共卫生与健康的挑战，大流行已经不再是极其罕见的现象，随时都有可能发生，必须提早准备。

“对已知的要有能力，对未知的要有准备。”梁万年说，传染病大流行具有危害大、涉及面广、传染性强、走向趋势不确定等特点。针对这些特点，很多工作亟待加强。他认为，未来流行病可能由多种因素导致，但最要关注的是新发、突发传染病。其中，呼吸道传染病特别是可气溶胶传播的，因其控制传播困难，具有最大的不确定性。

梁万年介绍，第三届世界卫生健康论坛将于11月4日至5日举行，将以“大流行应对与挑战”为主题，“希望总结以往大流行的应对经验，改善国际、国内公共卫生体系建设，持续推进健康创新策略，提高国民健康素质和卫生水平，加强重大传染病的基础研究和应用研究，防患于未然，为人类健康提供强大的科技支撑。”