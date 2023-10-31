“中国医疗队太好了”（“一带一路”话健康）

日前，在中国第三十批援几内亚医疗队骨科主任医师胡国东的积极协助下，中几友好医院骨科救治了一名车祸外伤致骨盆粉碎性骨折的女性患者。

当天查房过程中，胡国东发现这名患者精神萎靡，嘴里反复用法语念叨：“我很累……”这让拥有多年创伤骨科经验的胡国东心头一紧：骨盆骨折往往会导致凶险的盆腔大出血，处置不当对患者可能带来致命的危险，这名患者的状态很可能是因失血过多导致了贫血。

胡国东立即对患者进行了详细的体格检查，并结合X光片与几方医生开展床旁分析。凭借丰富临床经验，他判断患者出血量已超过1000毫升，必须立即检查血常规以明确失血程度，同时监测血压、心率等生命体征，并及时补液，提升护理级别。

受当地医疗条件限制，医院无法为患者开展骨盆骨折手术，只能采取保守治疗。即使如此，治疗所需的腹带和骨盆兜也无储备。这样一来，医生无法及时为患者缩小骨盆容积、复位固定。患者只能继续忍受着骨折断面摩擦的疼痛，并面临着因持续失血危及生命的风险。紧急情况下，胡国东指导当地医生临时采用床单进行骨盆固定，并叮嘱医护人员密切关注患者生命体征。

这天夜里，胡国东反复思考如何才能利用现有条件缓解患者病痛。他想到一招，取出了自己从国内带来的崭新床单和针、线、剪刀。作为一名外科医生，胡国东曾无数次在手术台上用手术剪和缝合针线为患者接骨矫形、解除病痛，可在异国他乡做针线活却还是头一遭。就这样，他一直忙到深夜，终于为患者缝制成了一个标准的外科用腹带。

第二天一早，胡国东便赶往病房，同几方医生一起为这名患者进行骨盆固定并摆好体位，及时缓解了她的病痛。

得知胡医生为自己做的努力，这名患者感动不已，激动地说：“中国医疗队太好了！”当地医生则对胡国东说：“你很有人情味，非常非常有人情味！”

接下来几天，每当胡国东与当地医生一起查房时，这位患者都会向他竖起大拇指。经过胡国东和当地医务人员20余天的悉心救治，患者稳步康复。

以胡国东为代表的第三十批援几内亚医疗队队员们，如同60年来每一位中国援外医疗队队员一样，倾心守护着受援国每一位患者的生命健康，搭建起友谊的桥梁。他们用行动彰显了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神。