本报北京电 （戴欣、韩琳）药物性肝衰竭是急性肝衰竭的主要原因之一。解放军总医院第五医学中心肝病医学部邹正升教授、纪冬教授团队联合国内其他科研团队，针对非对乙酰氨基酚（即扑热息痛）药物所致的急性肝衰竭创建了新型预后模型。该模型可以推测患者当前生存率，经验证准确度高达90%以上。目前，该研究成果已发表在《国际肝病学》杂志上。

根据是否由于服用对乙酰氨基酚导致的肝衰竭，可将药物性肝衰竭分为两类。服用对乙酰氨基酚导致的肝衰竭在西方国家较为常见，其预后相对较好。而国内90%以上药物性肝衰竭是服用除对乙酰氨基酚以外的药物导致的，其病死率高达80%左右。对于生存率低的患者，需要进行紧急肝移植治疗。因此，及时预测生存率显得尤为重要。然而，国际目前缺乏相应的大样本研究。

该团队联合国内多家医院，创建了全球最大样本队列，最终阐明了与药物性肝衰竭生存率高度相关的5个因素，即凝血功能障碍程度、肝性脑病程度、是否使用人工肝、是否使用乙酰半胱氨酸、是否使用血管活性药物。基于此创建的新型无创列线图模型（DIALF-5），可在肝衰竭后的不同时间点将5个因素量化评分，预测当时的生存率。对于生存率低的患者，及时启动肝移植治疗。