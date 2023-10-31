本报西安电 （记者龚仕建）空军军医大学西京医院日前宣布：在中国科学院院士窦科峰指导下，该院异种移植临床研究取得重大突破，成功将多基因编辑猪皮移植给一例特重度烧伤患者，并取得良好效果，推动异种移植研究向临床迈出重要一步。经文献检索，未见同类报道。

特重度烧伤救治一直是世界医学难题，采用同种异体皮肤对烧伤创面进行临时覆盖是治疗成功的关键，但其来源严重受限。国内外学者也曾尝试用普通猪皮进行覆盖，但极易出现急性排斥反应，难以达到治疗效果。通过基因编辑技术降低人体免疫系统对猪皮的排斥反应，提高特重度烧伤救治成功率是当下烧伤领域的热点和难点。

2022年，空军军医大学西京医院开展国际首例多基因编辑猪—猴多器官多组织同期联合移植术，期间同步实施猪猴皮肤移植术，证实了多基因编辑猪皮具有良好的安全性和有效性。同时建立了基因编辑猪皮深低温冻存与复苏技术体系，为临床应用做好了准备。

今年6月，一名全身火焰烧伤面积90%，Ⅲ度烧伤面积50%的患者被送至西京医院烧伤与皮肤外科，进行抗休克、生命支持、抗感染等对症治疗后，生命指标趋于平稳。经过多学科研判、患者及家属同意、医院伦理委员会审核、7次全院大会诊，救治团队最终制定了“多基因编辑猪皮联合自体皮片移植”等系列救治方案。

7月3日，在烧伤与皮肤外科主任韩军涛的指导下，副主任杨薛康等主刀进行双上肢切痂、多基因编辑猪皮联合自体皮片移植手术，将自体皮片制成点状，散在移植到上肢烧伤创面，随后覆盖约6%体表面积的基因编辑猪皮。

术后，移植的基因编辑猪皮存活良好，无明显排斥反应。50天后，患者自体皮片扩展成片，覆盖的猪皮脱落，创面全部愈合，开始加强功能康复训练。在此期间，团队先后为患者进行“双下肢削痂植皮”“躯干清创植皮”“残余创面补充植皮”手术，帮助其平稳渡过休克关、感染关、修复关，最终患者创面全部愈合。

据韩军涛介绍，多基因编辑猪皮移植，临床效果超出预期，进一步证实基因编辑猪皮有望替代异体皮肤，成为特重度烧伤患者临床救治的新选择。同时，基因编辑猪皮重复切取与再生、皮肤长效储存等技术的开展，将加速医院异种皮肤战略储备库的构建，有望早日解决成批烧伤患者创面覆盖难题。

“此次治疗为重度烧伤患者临床救治提供了新思路，进一步拓展证实异种移植应用于医学救治的可行性和有效性，是异种移植研究领域的又一重要突破。作为解决同种组织器官短缺难题的潜在方案之一，异种移植未来具有广阔临床应用前景，西京医院将在该领域持续深耕。”窦科峰说。