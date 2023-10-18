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健康“医”点通

乳腺癌防治宣传月：乳腺癌容易“盯上”哪些人？

闫妍 陈子源

2023年10月18日11:17 来源：人民网

每年10月为乳腺癌防治宣传月。中国妇幼保健协会乳腺保健专业委员会副主任委员、郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）乳腺甲状腺外科主任张彦武在接受人民网记者采访时表示，我国乳腺癌发病呈年轻化趋势，应进一步加强早筛、早诊、早治。

(责编：乔业琼、吕骞)




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