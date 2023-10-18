直播预告：预防心血管疾病 控糖护心两手抓

心血管疾病是多个危险因素共同作用的结果，在心血管疾病预防中只对单一危险因素进行控制是不够的，应重视对心血管疾病总体风险的综合评估。在社会经济不断发展的情况下，血脂异常、肥胖、非酒精性脂肪性肝病等发病率有所增加，代谢异常也正是心血管疾病重要的致病因素之一。那么预防心血管疾病，该从哪些方面入手呢？

10月20日17:00，郑州大学第一附属医院心血管内科主任医师、教授张金盈将做客人民好医生直播间，为大家详细讲解如何预防心血管疾病。

专家简介

张金盈，二级教授、主任医师，博士生导师。现任郑州大学第一附属医院心血管内科医学部主任、河南省心血管疾病临床医学研究中心主任、河南省心脏损伤修复重点实验室主任、河南省心脏疾病研究国际联合实验室主任、河南省心血管代谢联盟主席。获河南省高层次人才、河南省学术技术带头人、河南省医德医风标兵、河南省优秀医师等称号。

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