闯关114天 早产双胞胎姐妹创造“生命奇迹”

中新网武汉10月17日电 (黄洁莹 秦斯)在医院闯关114天，早产双胞胎姐妹心心、念念于17日出院。“这对超早产双胞胎的救治是一个医学奇迹。”负责救治的湖北省妇幼保健院新生儿科主任夏世文说道。

今年6月，胎龄仅23周的心心、念念在湖北省妇幼保健院光谷院区出生。因为早产，姐妹俩出生时体重分别为600克和560克，如同成人手掌般大小，小腿比筷子还细，全身皮肤像胶冻一样透明。

在医护精心照料下，姐妹俩开启闯关之旅。第一道是“呼吸关”，超早产儿的嘴巴只有花生米大小，肺部发育极不成熟。姐妹俩出生后，医生及时采取措施，帮助姐妹俩打赢呼吸仗。

然后是“出血关”，23周宝宝脑组织如同“豆腐”一样脆弱，一个声响都可能让其血压波动而致颅内出血。医护团队为姐妹俩量身定做乳胶枕，固定包裹住身体，还隔离出一个相对封闭安静的空间，减少声光刺激。

“两个宝贝很脆弱，但又非常坚强。”湖北省妇幼保健院光谷院区新生儿科副主任祝华平说，从早期的呼吸关、循环关、感染关、出血关到后期的喂养关、慢肺关等，姐妹俩与医护人员一路披荆斩棘，挺了过来。

救治过程中，医院还为姐妹俩安排“责任护士”，一对一负责日常护理。“责任护士”特别准备两个记录本，用文字和照片记录姐妹俩“打怪升级”的每个阶段。

10月17日是心心、念念住院114天，纠正胎龄40周的日子，她们的体重已增至3.21kg和2.74kg，会自己吃母乳，无围生期脑损伤，听力筛查正常和无早产儿视网膜病，未并发坏死性小肠结肠炎等，得以顺利出院。

“感恩在生命伊始为我们家双胞胎宝宝们(心心、念念)推开那道生门而全力以赴的全体医护人员！”接女儿们出院时，姐妹俩的父母向医护人员送上手写感谢信。(完)