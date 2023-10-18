青海放开省外异地就医

中新网西宁10月17日电 (记者 孙睿)放开省外异地就医、取消省内异地就医限制，持医保电子凭证在省外定点医药机构就医购药“刷码即备案”……10月17日，青海省医保局对外发布，青海省将落实落细异地就医政策作为惠民生、办实事、解民忧的具体实践，坚持政策优化集成、管理规范统一、服务高效便捷，切实提升人民群众对医保的获得感和幸福感。

青海省医保局相关负责人介绍，在政策与机制优化并行的推动下，青海省异地就医备案时限紧、垫资负担重、报销周期长、往返奔波苦等问题得到有效解决。目前，结算方面，统一住院、普通门诊、门诊慢特病和药店购药费用跨省直接结算基金支付政策。跨省转诊就医住院费用不再下浮报销比例，参保群众在省内外均可无差别享受医保待遇。备案方面，持社保卡跨省异地就医可通过线上线下渠道随时备案，未及时办理备案的参保群众，跨省出院结算前可在参保地补办异地就医备案登记。持医保电子凭证在省外定点医药机构就医购药，实行“刷码即备案”政策。

同时，青海省完善相关保障机制，统一异地就医接口规范，提高定点医药机构对接标准化程度等。无论是职工医保还是居民医保，无论是住院还是门诊，只要涉及政策变更，确保及时按调整后的政策落地实施，为参保群众提供更多服务和保障。

青海省医保局相关负责人表示，为进一步方便省内外参保群众就医购药，青海省不断完善措施，放开与取消举措并重持续优化程序，有效提升群众就医便捷度。放开省外异地就医。一方面，青海省参保群众可在省外直接结算住院、普通门诊、5种门诊慢特病、药店购药相关费用(个别省份有跨省限制的除外)，执行就医地医保目录和青海省医保政策。另一方面，青海省跨省异地就医直接结算业务实现所有“两定”机构全覆盖，在参保地政策允许的情况下，省外参保群众可直接结算跨省异地就医相关费用，执行青海省医保目录和参保地医保政策。此外还取消省内异地就医限制，全面取消“两定”机构互认机制，全省联网结算，实现“一卡(码)通全省、省内无异地”，进一步方便参保群众在省内就医购药。(完)