北京市计划推出“两癌”筛查小程序

宫颈癌是女性生殖道最常见的恶性肿瘤。北京市卫生健康委员会等9部门近日联合印发《北京市加速消除宫颈癌行动实施方案（2023—2030年）》，并于10月17日举办了“加速消除宫颈癌 共建共享大健康”主题宣传活动。活动现场正式启动北京市加速消除宫颈癌行动，涵盖了素养提升、HPV疫苗接种、宫颈癌筛查、救治保障和能力提升五大行动。北京青年报记者了解到，本市计划推出市级两癌筛查小程序，可实现在线预约、个案登记、结果推送、在线随访以及健康教育等一条龙服务。

506家预防门诊可接种HPV疫苗

活动中，北京市加速消除宫颈癌行动正式启动，包括推行素养提升、HPV疫苗接种、宫颈癌筛查、救治保障和能力提升五大行动，促进实现加速消除宫颈癌阶段目标。

截至目前，全市506家预防接种门诊可提供HPV疫苗接种服务，2023年以来共接种75.7万人。通州区作为“健康城市建设推动健康中国行动创新模式宫颈癌和乳腺癌试点城市”，已于2023年开展在校初中适龄女生HPV疫苗接种试点。

关于HPV疫苗接种行动，在行动实施周期内，本市将结合企业需求，加强对本市企业HPV疫苗注册申报工作的服务指导，促进相关品种研发落地。发挥学校、妇联等组织优势，开展动员，提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。加强接种规范化管理，保证接种安全，实现适龄女孩和符合接种条件女性愿接尽接。

宫颈癌免费筛查将扩大至常住人口

在宫颈癌筛查行动方面，行动实施周期内，将宫颈癌免费筛查覆盖人群扩大至常住人口，使更多女性可以就近选择筛查机构。进一步推进用人单位履行法律义务、承担社会责任，为女职工定期进行“两癌”筛查。以新就业形态女性劳动者为重点，开展关爱帮扶工作。将促进宫颈癌筛查机构和体检机构提供同质化服务，推进机会性筛查，及时进行随访、转介，提高筛查和早诊早治效果。

推行北京市级两癌筛查小程序，实现在线预约、个案登记、结果推送、在线随访以及健康教育等一条龙服务，使更多女性可以通过小程序就近选择筛查机构、享受便利筛查服务。

推进筛查诊断治疗一体化服务

在救治保障行动方面，本市将探索融合防治新模式，健全宫颈癌防治网络，积极推进HPV疫苗接种、宫颈癌筛查及诊断治疗一体化服务。规范宫颈癌诊疗，应用统一规范的宫颈癌诊疗指南，推进临床路径管理，并发挥中医药在宫颈癌防治中的优势和作用，探索中西医结合防治模式。完善以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐助、医疗互助等共同发展的多层次医疗保障体系，合力减轻宫颈癌患者就医负担。对罹患“两癌”困难家庭早发现早干预，符合条件的及时纳入社会救助保障范围。设立专项资金开展在职女职工特殊疾病互助保障，积极落实国家低收入妇女“两癌”救助项目，协同加强对符合条件患者的救助。

据了解，本市启动两癌筛查十五年来，参加宫颈癌筛查的妇女366万人次，参加乳腺癌筛查的妇女368万人次。宫颈癌及癌前病变检出率550.2/10万，乳腺癌及癌前病变检出率119.8/10万，治疗率均接近100%。文/本报记者 蒋若静

提示

HPV疫苗接种的首要人群为9岁至14岁女孩

中国疾控中心慢病首席专家王临虹表示，目前在我国国内上市的HPV疫苗有三大类：二价、四价和九价疫苗。这三类疫苗的主要区别是预防的HPV亚型不同。二价HPV疫苗含有16型和18亚型，四价HPV疫苗在二价基础上增加了HPV 6和11两种低危亚型，16型和18亚型是最主要的两种致癌高危亚型，基本上可预防70%的宫颈癌，6和11亚型与生殖器疣发生相关。九价HPV疫苗在四价疫苗基础上增加了其他5种高危型别，可降低90%的宫颈癌发生风险。

由于HPV感染主要是以性传播为主，所以针对尚未发生性行为的年轻女孩接种的效果最佳；研究显示，HPV疫苗在9岁至14岁女孩体内产生的保护性抗体的水平比较大年龄女性高一倍，要尽早接种。因此，WHO建议HPV疫苗接种的首要人群为9岁至14岁女孩，越早接种效果越好。HPV疫苗临床应用中国专家共识中也将15岁至26岁女性作为接种的重点推荐人群。对于已经有性生活的女性，即使感染HPV或有宫颈病变，接种HPV疫苗也能起到一定保护效果。但45岁以上女性不是HPV疫苗接种对象，这些人群需要通过定期宫颈癌筛查进行宫颈癌预防。