餐饮业聚焦新需求提升适配性（消费万花筒）

将食材放在烤架上，设置好程序，机器便能自动完成烧烤，在第八届中国国际食品餐饮博览会上，一台自动烧烤机器吸引了不少人围观。烤架上的肉串正“滋滋”冒油，不到半分钟，机械臂举起烤架自动翻面，刷油、撒料等操作一气呵成。几分钟后，一份烤肉串便制作完成。

由商务部、湖南省人民政府主办，商务部流通产业促进中心等承办的2023第八届中国国际食品餐饮博览会近日在湖南长沙举办。博览会上，食品餐饮行业的新技术、新趋势、新业态随处可见。15个专业展区内，来自全国各地和韩国、泰国、澳大利亚等30余个国家和地区的4万多件产品同台亮相，吸引观众现场逛展20多万人次。

“上午10点，第一批游客就已经到店，有八成是外地游客。”广东佛山市顺德区松记食店负责人说，今年中秋国庆假期店里的消费热度比往年高了不少，每天接待顾客量和营业额都有明显增长。根据商务部公布的数据，今年中秋国庆假期市场销售平稳较快增长，全国重点零售和餐饮企业日均销售额比2022年国庆假期增长8.6%。

当前，随着全国各地促消费政策加快落地，各地消费季蓬勃开展，多样化特色化餐饮消费供给不断丰富，餐饮消费潜力得到明显释放。国家统计局数据显示，1至8月份，全国餐饮收入32818亿元，同比增长19.4%。8月份，餐饮收入4212亿元，增长12.4%。

今年以来，商务部积极组织各地开展“中华美食荟”系列餐饮促消费活动，推广当地特色美食，带动餐饮消费持续回暖。

商务部副部长盛秋平表示，第八届中国国际食品餐饮博览会作为“2023消费提振年”重点展会活动之一，可以发挥国家级展会平台功能，对进一步扩大餐饮消费，促进食品行业创新、助力乡村振兴、带动行业高质量发展发挥积极作用。展会期间，20余场高规格、高质量、高水平的活动先后亮相。

餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域，促进餐饮业高质量发展对于扩大内需、推动形成强大国内市场、服务构建新发展格局具有重要意义。我国具有超大规模市场优势，餐饮消费市场的潜力仍然很大。聚焦消费新需求，不断增加优质供给，提升供需适配性，餐饮业有望加速回暖。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，餐饮业在扩大消费中发挥重要支撑作用，当前餐饮行业复苏呈现新气象，集聚新动能。下一步，商务部将继续从培育创新发展动能、加强产业发展支撑、优化产业发展模式、积极营造发展环境等方面发力，推动餐饮业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年10月18日 17 版）