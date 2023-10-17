国家卫健委等部门出台《关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见》

人民网北京10月17日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，为大力发展普惠托育服务体系，不断满足人民对美好生活的向往，国家卫生健康委会同国家中医药局、国家疾控局在总结各地经验的基础上，制定出台了《关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

促进医疗卫生机构支持托育服务发展，有利于促进婴幼儿健康成长，有利于规范托育服务。《指导意见》共有以下八个方面的内容：

一是开展订单签约服务。基层医疗卫生机构将托育机构作为签约对象，签订服务协议，开展婴幼儿健康管理服务。

二是加强儿童照护指导。县级妇幼保健机构、基层医疗卫生机构与托育机构建立联系，定期上门对接和指导。

三是发挥中医药特色优势。中医医院弘扬中华优秀传统医药文化，积极与托育机构合作，推广中医药适宜技术。

四是落实疾病防控责任。依法加强对托育机构疾病防控工作的监督检查，督促托育机构落实疾病防控主体责任。

五是健全相关支持政策。明确了医疗卫生机构开展托育服务在场所、人员、经费等方面的支持政策。

六是加强动态监督管理。逐步将托育机构纳入“双随机、一公开”监督抽查范围，开展经常性检查。

七是抓好典型示范引领。及时总结推广经验，充分发挥示范引领、带动辐射作用，不断提高托育服务整体水平。

八是切实加强组织领导。各地结合实际，制定医疗卫生机构与托育机构订单签约服务清单。