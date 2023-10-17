直播预告：以高质量党建引领新时代公立医院高质量发展

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生客户端上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

建设患者放心、人民满意的医院是公立医院的使命。如何全面加强党建，引领医院高质量发展？又该如何加强医院学科建设，增强核心竞争力？10月18日10:00-11:00，安徽省铜陵市人民医院党委书记戴晏将做客《书记来了》，与大家分享医院在加强党建、促进医院高质量发展等方面的经验和做法，敬请关注。

专家简介：

戴晏，医学学士，主任医师。现任铜陵市人民医院党委书记，安徽医科大学兼职教授。中国医院协会理事、安徽省医院协会副会长、铜陵市医院协会会长。《中国毕业后医学教育》杂志编委。曾获中国医院协会“全国优秀院长”、国家卫健委“脑卒中防治模范院长”、“安徽省医院信息管理优秀院长”、“安徽省先进工作者”等荣誉。

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