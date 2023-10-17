坐骨神经痛 “真凶”不止一个

有腰腿痛的人，可能经常会听到一个词——“坐骨神经痛”。词经常听到，但是大部分人对它都是一知半解，甚至有的还是完全错误的。实际上，坐骨神经痛是一组疾病的症状，而非一种特指的疾病。今天，疼痛科医生就带大家了解一下这种“坐立难安”的疼痛！

坐骨神经痛不止是痛

“坐骨神经痛”是因神经根受到压迫引起的一种沿着坐骨神经的通路传递，由腰骶部经臀部向下肢放射至小腿甚至足踝部疼痛。以下是常见的坐骨神经痛症状：

放射痛 疼痛可为阵发性或持续性，这种疼痛通常只影响一条腿，也可能发展至双腿。当你坐着、站立、行走咳嗽或打喷嚏时可能会加重。

腿麻木 患肢小腿外侧和足背常有麻木及感觉减退，臀肌张力松弛，伸拇及屈拇肌力减弱，跟腱反射减弱或消失。

活动能力下降 疼痛症状的加重和肢体麻木感增强，臀部以下肌肉逐步萎缩，导致活动能力下降。

4种疾病都是始作俑者

腰椎间盘突出引发的坐骨神经痛 由于腰椎间盘突出了之后压迫到了附近的坐骨神经，引发坐骨神经痛，然后造成患者出现了臀部、大腿的后方及小腿的外侧疼痛，或者是放射性疼痛等症状，还会伴有腰肌痉挛、腰椎活动受限等。

腰椎管狭窄症引发的坐骨神经痛 腰椎管狭窄症可能来自椎间盘突出和椎管的骨质和韧带增生钙化，也可能由于外伤导致的椎体滑脱、小关节增生椎间孔狭窄，由此导致容纳脊髓和神经根的椎管变窄、神经通路狭窄，经过的神经根刺激或受压引起坐骨神经痛。其典型症状是在行走一段时间后出现沿坐骨神经走向放射到腿部的坐骨神经痛，逐渐加重，但弯腰行走或休息后症状减轻或消失，称之为“间歇性跛行”。

梨状肌综合征引发坐骨神经痛 梨状肌是位于臀部中央的一块梭形的肌肉，坐骨神经正好从它附近经过或者穿行于此肌肉，当此肌肉出现问题，就会导致坐骨神经受刺激，出现臀部疼痛伴有下肢放射痛及麻木，称为梨状肌综合征。

导致该病的原因包括：长期久坐的人群，如办公室人群等，长期久坐导致肌肉僵硬失活；骨盆侧倾和跷二郎腿等不良姿态导致左右侧肌力不平衡；运动前没有热身，突然运动导致的损伤；运动过度（跑步等），导致梨状肌的过度使用。

腰骶神经根炎引发的坐骨神经痛 各种原因导致的腰骶神经根炎引发的坐骨神经痛。腰骶神经根炎可以来自盆腔炎症、肿瘤或盆腔术后粘连，也可能由自体免疫性疾病导致神经变性导致，一般起病比较急，并且受损范围常常超出坐骨神经支配区域，表现为整个下肢无力、疼痛、轻度肌肉萎缩，此外跟腱反射、膝腱反射也常减弱或消失。

用对方法治疗不走弯路

药物治疗 使用非甾体抗炎药和B族维生素，结合解除肌肉痉挛药物可在一定程度上缓解腰背痛和坐骨神经痛。

神经阻滞治疗 如果患者疼痛症状明显，有明确的痛点，可以在椎管内或坐骨神经走行区域，以及梨状肌卡压部位注射消炎镇痛液进行治疗，由于是药到患处，治疗作用更精准快速，主要是针对中早期以神经炎症和水肿为主的情况。

物理治疗 中频电疗法、冲击波疗法、红外线疗法，结合肌帖治疗及手法按摩等。

手术治疗 手术分为微创和开放性手术两种，可以先通过射频消融、椎间孔镜等微创技术，解除或舒缓坐骨神经受压治愈疾病。如果存在明显的椎体滑脱，椎管狭窄微创手术解决不了，也可以采取腰椎间盘切除内固定手术治疗。

康复锻炼 进行腰背肌及腹肌的功能锻炼，可以有效改善腰椎稳定性及坐骨神经状态，无论是疾病哪个时期都要重视。

这些防治误区要规避

坐骨神经痛只是老年人的问题？坐骨神经痛可能会影响任何年龄段的人，尤其是那些经常从事重体力劳动或久坐不动的人。此外，肥胖、慢性疾病和长时间保持同一姿势也可能导致坐骨神经痛。

睡硬板床，不要睡软床？部分患者不能耐受睡硬板床，睡硬板床不利于全身关节、肌肉的放松，也容易受凉不利于患者的康复，因此应选择适中硬度的床垫比较合适。

提重物能锻炼腰部？坐骨神经痛患者应该避免扭腰、弯腰、搬重物等动作，尤其是腰椎间盘突出症引起的坐骨神经痛患者，提重物会加重患者的病情。

文/岳剑宁（首都医科大学宣武医院）