炉甘石洗剂 你真的会用吗？

炉甘石洗剂是最常见的皮肤外用药之一。其成分较为单一、安全性高、价格低廉，被世界卫生组织列入儿童基本用药目录，推荐为婴幼儿优先使用的安全药物。特别是近年来，炉甘石洗剂更被网友们封为“万能皮肤药”。然而，炉甘石洗剂绝非“万能”。搞不清这些要点，只会把“神药”变“坏药”！今天，药师和大家说说炉甘石洗剂该如何对症使用。

过敏性皮炎 皮肤瘙痒症 临床上可用于治疗各种原因引起的皮肤瘙痒，如荨麻疹、湿疹、蚊虫叮咬、汗渍浸润、褥疮、小儿尿布皮炎、新生儿臀红等，具有消炎、散热、吸湿、止痒、收敛和保护作用。

细菌病毒性皮炎 脓疱疮、脓皮病、痈疖、水痘、风疹、手足口病、带状疱疹、皮肤皱褶处感染等。用复方炉甘石洗剂，抗菌效果好，皮疹消退快。

真菌性皮炎 诸如足癣、体癣等，涂抹炉甘石洗剂，可抑杀真菌。

修复轻度晒伤、烧伤、烫伤 当皮肤出现轻度晒伤，轻度烧伤、烫伤，表面发红或是出现脱屑的情况时，可涂抹炉甘石来进行皮肤修复。但在涂抹之前，要记得先进行冰敷。

祛除红斑 炉甘石洗剂有收缩血管、减少皮肤刺激及抗炎的作用，对于皮肤出现的红斑，能使其颜色逐渐减淡，并能减轻瘙痒症状，促进康复。

需要提醒的是，虽然上述皮肤病都可使用炉甘石洗剂进行治疗和缓解，但炉甘石洗剂更多的是起到物理防护作用。当病情严重或持续恶化时，一定要尽快就医。

炉甘石洗剂正确使用步骤

涂药前要将涂药部位清洗干净；

将炉甘石洗剂用力摇匀；

用棉签蘸取适量炉甘石洗剂轻轻涂均；

药液晾干后出现白色粉末为正常现象，可不予处理。

药师提醒：病人最初拿到手中的炉甘石是并没有混悬均匀的状态，所以使用前一定要用力混匀。

文/刘思雨（北京老年医院）