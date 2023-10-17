要想工作状态好 和同事闲聊不能少

节后复工，竟然觉得八天没见的同事有些许陌生。尴尬问候后，不知不觉展开了热聊，从假期里最好吃的菜，到吐槽在景点被挤到灵魂升天，最后再畅想一下85天后的元旦，陌生感一下消除了。

你以为我们只是在闲聊？不，我们是在想尽办法提高团队绩效，为公司更好地发展添砖加瓦。

同事之间的默契

麻省理工学院（MIT）人类动力学的科学家早就发现，高绩效团队有种共性，就是成员之间似乎存在某种共鸣，这让他们无须太多语言就能明白彼此的意思。

在与高绩效团队接触时，研究人员发现即使他们并不明白团队成员具体的谈话内容，也能感受到他们之间的默契，并且发现不仅谈话的内容很重要，成员的交流方式也同样重要。

他们称这种影响团队成员之间默契的因素为“it要素”，为了弄明白“it要素”具体是哪些，研究人员做了一组试验。

他们给研究对象戴上可穿戴设备，收集他们的聊天时长、肢体语言等信息，但并不会涉及具体的聊天内容。

以银行客户服务中心为例，研究人员建议客户服务中心的经理尽量把员工的休息时间调整到一起，这样大家就能有更多的时间离开工位，和同事们闲聊。

尽管经理对这样的建议感到很困惑，但还是同意尝试一下，结果让他非常惊喜：之前表现不良的团队中，员工的平均问题处理时长缩短了20%；中心整体的平均处理时间缩短了8%。

后来经理调整了整个中心的工作时间，不仅大大提高了效率，员工们也非常满意。

通过佩戴在员工身上的可穿戴设备，研究人员可以知道大家是怎么互动的：他们是不是面对面说话？使用肢体语言的频率如何？语气如何？每个人讲话、倾听和打断（或被打断）的频率怎样？仪器还能感知到他们情绪的强烈程度。

除了银行工作人员，MIT的研究员还调查了创业团队、医院工作者、销售人员等各行各业的职员。

调查发现，无论哪种行业，高绩效团队的交流模式都是类似的。成员之间的默契程度很高，研究员甚至可以通过成员的交流方式预测哪个团队的成果更好。

研究人员总结了对于高绩效团队来说最重要的三个要素，也就是前面所说的“it要素”：能量（Energy）、参与度（Engagement）和探索性（Exploration）。

很难，也要尽量平衡

工作中的能量一直在变化。当领导宣布一些规则或者常规事务时，交流的能量一般会比较低，气氛比较沉闷。而如果有人分享了自己的新发现，成员就会活跃起来，交流也变得频繁。

第二个关键要素是参与度。如果团队中每个人在交流中都有参与感，那么团队表现就会更好。

第三个关键要素是探索性。这与成员在团队外部的沟通有关。尤其对于需要创造力的团队而言，成员与外部的沟通能让他们发现更多新点子。

尽管参与度和探索性都很重要，但研究人员发现这两个要素很难共存，因为它们都需要能量的支持，而每个人的能量是有限的。

人们在团队中消耗了大量精力（参与），与团队外的人沟通的精力就难免会减少（探索）。

难点就在于要平衡好这两点。研究人员发现，优秀团队之所以优秀，参与度和探索性的贡献至少有50%。通过参与度和探索性，研究人员可以区分创造力高或创造力低的团队，准确率接近90%。

高质量沟通更重要

还有其他很多研究都发现，团队沟通与团队绩效有密不可分的关系。

就沟通内容来说，内容为任务导向型的沟通与绩效相关性更强。但人际互动沟通也必不可少，因为它能让员工更了解彼此的专业领域以及兴趣领域在哪方面，可以增强熟悉度，当遇到具体问题时，大家能很快找到合适的人来解决。

另外，沟通的开放性也很重要，这代表着团队成员交谈时的舒适度。一些研究发现高质量的沟通比高频率的沟通更有利于提高绩效，在开放性较高的谈话中，成员对信息的理解和利用程度更高，更容易实现高质量沟通。

（文章源自微信公众号把科学带回家）