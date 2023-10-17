与父母亲近的孩子长大后更具有同理心

一项新的研究显示，与父母亲近的孩子长大后更有可能变得善良、体贴，这些孩子在儿童早期和青春期的心理健康问题也更少。

在这项研究中，英国剑桥大学的研究人员分析了2000年至2002年间出生的10700名儿童的数据。当孩子在5岁、7岁、11岁、14岁和17岁的时候，研究人员采访了父母和孩子，使用标准化的问卷来衡量抑郁、焦虑和攻击性等心理健康症状，以及社会期望行为等。调查结果显示，孩子在3岁时与父母越亲近，他们长大后表现出的善良、同情、乐于助人、慷慨和志愿服务就越多。相反，早期父母关系紧张或受虐待的孩子不太可能随着时间的推移养成积极的社交习惯。

研究人员表示，这项研究“在理解父母如何影响孩子的心理健康和积极的社会行为方面开辟了新的领域”，并提供了一些有力证据，证明从长远来看，养育对孩子的健康发展确实很重要，尤其是在预防行为问题方面。

已经有越来越多的研究表明，儿童的心理健康与父母的心理健康、照顾行为和社会经济地位有着很大联系。

研究人员指出，父母和照顾者必须记住，孩子们经常模仿他们的行为，那些经历过父母吼叫、殴打或羞辱的孩子和青少年，更有可能为了达到自己的目的而大喊、殴打和斥责他人。因此，父母可以采取同理心的、仁慈但坚定的管教方式，而不是严厉的管教，这已被证明能促进儿童和青少年的心理健康和积极的社会发展。