为何出游总觉得“去时路远，回时路近”？

“怎么还没有到啊？”“还有多远啊？”“为什么这路这么久啊？”

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出门旅游时，你可能也有过同样的体验，去的时候觉得目的地近在眼前，时间上却有一种遥不可及的感觉。而且更奇怪的是，明明路线都一样，返程回家总是感觉比去的时候要快得多，仿佛抄了近道似的。

“去途远，归途近” 究竟是什么感觉？

当你前往一个陌生的地方，然后再回来的时候，尽管走了相同的距离，但回来的时间似乎总比最初短很多。这种奇特的感觉有一个专业名词解释，叫做返程效应。

它是指即使在客观上去程和返程的路程相同，但主观感觉上我们却认为到达目的地的路程比从目的地返回的路程更长。

对于这一生活中经常出现的奇特现象，很多科学家也对其产生了浓厚的兴趣。京都大学的小泽一郎在《公共科学图书馆·综合》杂志上发表的一项研究实验发现，返程效应确实存在，它影响的并不是时间机制本身，而是我们事后对时间的感觉。

实验人员将20名参与者分为两组，分别观看三段徒步视频，时长和距离均相等（26.3分钟，1.7公里）。视频1是从S到E的路线、视频2是S到E的返程，而视频3的路径则完全不同。在实验中，10名参与者组成往返组，每次观看视频1或2。另一组由另外10名参与者组成，每次观看视频2或3。

通过后续针对参与者反馈的得分发现，虽然在客观层面，视频的时间与距离完全一样，但观看往返视频的参与者都认为返程视频花的时间要更少。

什么造成了返程效应的发生呢？

熟悉度

在《社会心理学与人格科学》杂志上的一篇文章中，迈阿密大学心理学家佐伊·陈对返程效应提出了其与熟悉程度有关的解释猜想。

在有经验的加持下，我们认为一切事物的发展将会是顺顺利利直线进行。而当初次做事时，因为缺乏经验，我们会感到不安，认为接下来的事物可能会是有插曲的曲线进行。这就导致了人在从事熟悉事物时会比接触陌生事物感到花费的时间更短。

旅行中当我们前往一个陌生地点时，因为未知，我们会倾向于觉得有意外发生，而返回时因为对路线熟悉了，所以就会产生时间变快的错觉。

预期建立

虽然，返程效应确实可能与熟悉度有一定关联，但是不少研究发现，即使在往返路线完全不同的情况下，人们依旧会体验到返程效应。

一项发表在《心理经济学公报与评论》杂志上的研究发现，在实验中97名大学生通过骑行到一片森林空地。两小时后，三分之一的人从同样的路线返回，而其余的人则从同样长度的不同路线返回。

虽然所有的路线都只需35分钟，但在最后的实际骑行过程中研究人员发现，“无论学生选择哪条回程路线，他们都反馈觉得比最初去的行程要缩短了将近22%左右。”

心理学家们认为，这种现象的出现很有可能是与人的情绪和“预期”有关。人们常常低估做一件事所需要的时间。当踏上一段陌生的旅程时，我们会因为受到对旅行整体的期待、好奇、焦虑、迫不及待等情绪的影响，出现例如“1小时的路程远比平日中长”的错觉，这就是预期建立。

而在回程时，因为知道目的地是家，并且我们对“回家”多数情况下，并不会感到太过兴奋。这就让我们能够以更为平稳的心态去感受真实的时间，所以就会出现和之前预期上的偏差。一方面认知上觉得“时间可能很长”，另一方面在真实时间的感受上又因为情绪影响的消除而恢复到正常水平，这就造成了返程效应的出现。

返程效应可能是个旅行好兆头

此外，研究人员指出，情绪与预期甚至有时也会翻转返程效应的效果。这是因为预期会提高觉醒与注意力，使人产生时间延长的错觉。所以，假如你对接下来的旅行感到丝毫提不起兴趣，甚至想要赶紧回家，那么你就很有可能经历“去途近，归途远”的翻转返程效应。

这么看来在旅行中出现的返程效应虽然有时会非常熬人，但这也代表着我们对接下来的整个旅程都抱有着极高的期待与兴趣。所以，从某种层面上来讲，如果你在接下来的旅行中体验到了返程效应，那很有可能就代表着你将度过一个美好与快乐的假期生活。

（文章源自微信公众号科普中国）