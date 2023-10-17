节后错峰跟团游费用下降三至五成

本报讯（记者 赵婷婷）中秋国庆双节过后，旅游市场迎来了“错峰游”最佳时期。北京青年报记者从携程、途牛、去哪儿、同程等多家平台获悉，10月中下旬到11月是传统的旅游淡季，此时机票、酒店价格较为实惠，非常适合错峰出行，因而吸引了不少时间灵活的人群出游。从旅游度假产品的预订情况来看，近期长途旅游订单占比46%。北京、上海、沈阳、西安、武汉、成都、三亚、济南、苏州、重庆是错峰出游最热门的前十大目的地。

假日过后，机票大幅“跳水”降价。携程数据显示，国庆后至10月底的国内机票含税均价为702元，较国庆期间国内机票均价1028元下降32%。在携程机票低价榜可以看到许多近期一两百元的特价机票，例如10月21日、10月28日上海去青岛的机票198元起；10月17日北京去西安的机票220元起；10月17日深圳去杭州的机票200元起。去哪儿网平台数据显示，10月9日至10月31日，热门城市中，飞往杭州、乌鲁木齐、深圳、沈阳、成都、西安、北京、上海、重庆、南京、长沙等20余个城市的机票平均支付价格，较十一期间降低400元以上。

不到2000元的三亚5日团、1800元的张家界+凤凰5日纯玩团、一万出头的马尔代夫7日自由行打包产品……金秋十月也是报团出游的好时节。携程平台数据显示，随着机票、酒店价格的大幅回落，节后跟团旅游价格下降了30%到50%不等。

途牛旅游网的最新预订数据显示，10月错峰出游用户中，55岁以上的年长用户以及30岁以下的年轻用户占据更高比例，出游人次占比分别为29%和21%。其中，年长用户更倾向于游览山川江河、饱览风景名胜等休闲轻松的旅游产品，年轻用户则对City walk、网红打卡、户外徒步、登高、露营等方式更加情有独钟。

随着人们商务、探亲、旅游频率增加，“机票退改签”相关的诈骗又“重现江湖”，各类投诉也呈快速增长态势。近期，有旅客在网上订购了往返机票后，在出发前收到“航班取消”等短信，提示旅客在支付软件中领取补偿，信以为真的旅客按“客服”要求下载指定APP、开启屏幕共享，以及远程听取“客服”要求的一番操作后，却发现卡中的存款悉数清空。对此，反诈中心已持续发出预警，提示消费者注意此类骗术。