AI心理服务机器人：帮人们自助解决心理问题

最近半年，00后女孩周美宜逐渐感觉身体有些“不对劲”。最明显的症状是睡眠变浅、容易早醒，总是坐立难安，觉得心慌。周美宜去了家附近某医院的睡眠科就诊，医生的诊断为“患有重度焦虑症和强迫症”，给出了药物治疗方案，并告知她这些药物有一定的副作用和戒断反应。周美宜觉得自己“仍然没有安全感”。于是，她决定寻求心理治疗的帮助。“在找心理咨询师的起点就遇到了困难。”周美宜说，困难首先体现在选择治疗机构上。她了解了一些市面上的心理咨询平台和机构，但对处于待业状态的她来说，这些渠道的咨询费用较为高昂，她也无法轻易信任。经多方打听，周美宜将目标瞄准北京三甲医院。但她发现权威医院号源紧张，基本上都处于“无号”状态。经过几天“蹲守”，周美宜终于抢到了一周后的门诊号。此时距离她第一次看睡眠科已经有一个多月。周美宜觉得，在等待治疗的过程中，焦虑症症状加重，甚至诱发了并发症。

AI心理服务机器人能做什么

周美宜遇到的困难，可能也是很多精神障碍患者面临的困境。世界卫生组织2022年发布的《世界精神卫生报告》显示，全球有近10亿人患有不同程度的精神障碍，每8个人中可能就有一名精神障碍患者。在新冠疫情暴发后，这一数据增长尤为突出。心理咨询的特殊性要求医师为患者提供周期性、高质量的服务。然而，针对精神障碍的各项服务，在全球范围内都存在着严重不足。聚焦我国，据国家卫健委数据统计，截至2021年年底，全国登记在册的重性精神障碍患者有660万人。相比之下，我国精神科医生仅有6.4万人，占全国医师数量（428.7万人）的1.49%。我国精神疾病患者和精神科医师无疑都承担着巨大的压力。在相关政策的支持下，伴随着“AI+医疗”的兴起，临床科研转化加速发展，数字医疗进入创新阶段。在临床心理领域，数字技术也成为解决“庞大的患者需求和有限的接诊能力之间矛盾”的重要手段。

在2023年9月初举办的中国国际服务贸易交易会上，被命名为“北小六”的AI心理服务机器人正式亮相。它身高约1米，“头部”为数字屏幕，“脚底”装有轮子，可移动。“北小六”是在中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林指导下，由该院临床心理中心主任黄薛冰带领团队研发而成。据“北小六”研发团队成员、心理治疗师张爽介绍，“北小六”的研发于2019年启动，旨在帮助人们自助式地解决心理问题，防止病情加重。2022年10月，“北小六”AI心理服务机器人正式投入使用。

“北小六”的功能由四大模块组成：AI咨询、心理评估、心理干预和科普宣教，分别用于确定用户的心理问题并推荐匹配的咨询方案，早期识别和筛查，提供四大标准化干预方案、八大专项技能训练，以及帮助用户学习心理学相关知识。其中，AI部分功能通过自然语言理解和机器学习实现，用户可以通过人机交互、语音等方式与“北小六”进行对话和互动。相较于以往以评估为主的心理数字产品，“北小六”的智能和独特之处在于，它能够根据问题提供标准化心理干预。这也让许多人好奇AI心理咨询是否真的可靠、有效。

张爽告诉记者，经过临床随机对照试验发现，“北小六”能够显著改善抑郁、焦虑问题，干预效果好于新手治疗师。循证数据显示，其用户满意度以及抑郁症预测精准度都较高。“北小六”已经在该院服务约一万人次，包括个体咨询和团体咨询。

目前，“北小六”已进入高校、中小学等学校场景，为学生提供心理健康服务。张爽介绍，放置在北大医学部淑范图书馆的“北小六”正在发挥积极作用，“特别是考试季，同学们容易产生焦虑等情绪问题，自习之余就可以利用‘北小六’自助训练。了解自己的心理状况，或是获取保持心理健康的技能，也是一种体验和放松。”同时，“北小六”也被寄希望于为企业员工提供“心理体检”“心理咨询”等心理健康服务。

AI帮助实现“优质心理治疗人人可得”

前不久，周美宜就自己的睡眠问题向“北小六”做了咨询：“它先问了我有哪些困扰、哪些症状，然后我通过点击选项或者语音输入回答，还会有一些量化的提问。”结束后，“北小六”给出了推荐方案，包括专项训练，睡眠CBT（认知行为疗法）标准化咨询方案，并进行了焦虑测评。咨询方案中包含了健康教育、技能学习、家庭作业等模块。周美宜觉得，由于是和AI沟通，咨询过程比较轻松，她对咨询结果也较为满意。

但与此同时，周美宜也产生了对个人信息外泄的担忧。心理咨询师在实际咨询过程中，会将患者面部表情、肢体动作等作为临床诊断的补充信息。在AI心理咨询研发领域，包括机器学习内容、人像识别、临床案例使用在内的许多方面，都涉及伦理和隐私问题。

尊重科学伦理，保护患者隐私，正是研究人员在研发AI心理服务机器人过程中格外关注的问题。张爽告诉记者，研发团队采用了一些加密措施来保护患者数据的存储，以保证在整个治疗中恪守伦理准则。

张爽谈到，AI进入心理咨询领域可能会让相关从业者产生失业的担忧。但她认为，AI心理咨询师和人类心理咨询师各有优势，将来在应用上是相互补充支持而非替代的关系。“通过‘北小六’可以促进临床教学和科研方面的合作交流，共享经验和研究成果，提升整个领域的发展水平。”张爽说。

未来，希望国家级医疗技术和临床经验走出医院，将专业服务引入更广泛的社区和民众当中，从而提高国民心理健康水平，实现“优质心理治疗人人可得”的愿景。

（应患者要求，文中周美宜为化名）