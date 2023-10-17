创新心理育人工作模式 加强心理健康教育

心理健康教育是高校人才培养体系的重要组成部分，也是思想政治教育工作的重要内容。为进一步贯彻落实全国学生心理健康工作会议精神，山东体育学院创新心理育人工作新模式，提高学生心理健康教育工作针对性和实效性，促进学生身心健康发展。

提高站位 完善心理健康教育工作机制

学校将心理健康教育纳入人才培养体系，构建和完善大学生心理健康教育组织领导机构，制定具体的实施方案和年度工作计划，全面推动心理健康教育工作常态化运行。建立健全“学校、二级学院、班级、宿舍”四级网络化管理体系，形成心理健康咨询中心全面负责，各二级学院负责落实，学生班委、党团支部、心理健康协会等学生组织具体开展的上下联动、运转高效的心理健康教育机制。

落实专人专职 加强心理健康教育师资队伍建设

学校建设以专职教师为骨干、兼职教师为补充的专兼结合心理健康教育工作队伍，依托国家智慧教育公共服务平台、心理健康教育专题培训及省级以上主管部门、心理专业学术团体召开的学术会议等平台，积极组织开展心理健康教育教师业务培训。学校将心理健康教育教师纳入思想政治工作队伍，加强选拔、培养和管理，同时鼓励教师开发心理健康教育课程，探索“心理+学科”“心理+科研”等多种融合模式，切实提升心理健康教育教师的培训力度和业务能力。

立足课堂教学 加强心理健康教育课程体系建设

学校将心理健康教育课程纳入整体教学计划，规范课程设置，充分发挥课堂教学的主渠道作用。针对新生，学校开设大学生心理健康教育公共必修课，通过线上线下组织案例教学、体验活动、行为训练、心理情景剧等多种形式，激发学生学习兴趣，提高课堂教学效果。各类课程旨在帮助学生掌握心理健康知识和技能，树立自助、互助、求助意识，学会理性面对挫折和困难，乐观向上、热爱生活、珍爱生命。

丰富育人形式 加强心理健康服务体系建设

学校设置心理健康教育专项经费，不断优化心理咨询服务平台，加强硬件设施建设，健全心理健康教育与咨询的值班、预约、转介、重点反馈等制度，积极构建教育与指导、咨询与自助、自助与他助紧密结合的心理健康教育服务体系。把握心理健康教育规律，结合学生特点开展心理健康教育服务活动，利用微信公众号、网站、广播等渠道，将心理健康教育贯穿到学校教学、训练、生活的各方面，建立全员、全过程、全方位的育人模式。通过个体咨询、团体辅导、电话咨询、网络咨询等多种形式，向学生提供常态化心理健康教育与咨询服务，有效提升心理健康教育实效。

科学筛查评估 加强心理危机预防与干预体系建设

学校借助专业工具和手段，采用静态普查和动态观察相结合、日常普查和重点分析相结合的方式，对学生心理状况进行科学筛查评估。对于心理状况存在隐患的学生实施“一对一”二次评估，并制定预防、干预和追踪方案。建立“预警+”机制，重点关注学生在抑郁、焦虑、学业压力等方面的问题，有针对性地做好干预工作；实施“关注+”机制，充分发挥心理教师、辅导员、心理委员等群体优势，密切关注学生在考试前后、家庭变故等情况中的异常行为表现和内心波动，及时发现、及时干预，降低事件对学生的心理冲击；实施“联动+”机制，健全完善“学校、二级学院、班级、宿舍”四级预警网络联动机制、“学校、精神卫生专业机构”二级心理危机转介诊疗联动机制，开通心理危机学生转介就医的绿色通道，构建全员育人的心理健康教育社会网络，形成部门联动、协调贯通的工作机制。

山东体育学院将始终坚持育心与育德相统一，加强人文关怀和心理疏导，规范发展心理健康教育与咨询服务，不断创新心理育人工作新模式，积极探索将体育、美育等元素融入心理育人工作的教育体系，营造全程浸润式心理健康教育氛围，为学生健康成长发展赋能。

（作者：冯展涛）