器官移植或不再需要长期免疫抑制

科技日报北京10月15日电 （记者张梦然）美国匹兹堡大学医学院科学家在最新一期《科学·转化医学》上发表了一项早期临床试验结果：在移植前一周向活体肝移植接受者输注来自捐献者的免疫细胞是可行且安全的，并且可能使接受者成功摆脱免疫抑制剂，而不会排斥移植的器官。这项研究开辟了一条新途径，有望使接受器官移植者摆脱长期使用免疫抑制剂带来的严重副作用。

研究资深作者、匹兹堡大学免疫学和外科教授安格斯·汤姆森博士表示，试验结果非常令人鼓舞。初步证据表明，这种干预措施使患者能安全地减少甚至取消免疫抑制。如果患者不再无限期地依赖免疫抑制剂，对他们来说将是一大福音。

在一项Ⅰ期试验中，研究团队招募了15名计划接受治疗的患者。活体肝移植（LDLT）患者接受捐献者免疫细胞输注，并将其与40名未接受输注的LDLT患者进行比较。

手术前几周，研究团队从捐献者身上抽取血液，并分离出单核细胞。然后，他们诱导单核细胞产生调节性树突状细胞（DCreg），这种细胞可帮助免疫系统的其余部分区分外来入侵者。

移植前一周，新制备的DCreg被注入患者体内。然后移植正常进行，患者接受免疫抑制剂治疗，就像常规治疗一样。

研究人员检查了两个患者组之间免疫活性的差异。移植一年后，他们发现接受DCreg输注的患者表现出体内其他免疫细胞有所减少，这些免疫细胞会对移植的肝脏产生负面反应。在动物研究中，这种减少能够成功地让动物摆脱免疫抑制剂。

有趣的是，移植的DCreg在患者体内仅持续了几天，但就在那段时间内产生了称为外泌体的微小颗粒，使细胞能够将信息从一个细胞传递到另一个细胞来进行通信，从而影响多种细胞行为。

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器官移植帮助无数患者实现了生命的延续。不过，一个无法忽略的医疗难题相伴而来：受体患者往往会出现免疫反应，不得不依赖对身体具有严重副作用的免疫抑制剂，这无疑使器官移植的效果打了折扣。如果能找到新的方法，使受体患者不必依赖免疫抑制剂，而且又不会对移植器官产生明显的排斥，那对患者来说将是大大的福音。上述研究表明，通过深入探索人体的免疫机制，找到这样的方法并非天方夜谭。