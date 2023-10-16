国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》 “质子团”迎来发展新机遇

作为行业公认的最尖端癌症放疗技术，重离子质子放射治疗或将迎来较大发展。不久前，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，明确“十四五”期间大型医用设备规划配置数量和准入标准，提出“全国规划配置大型医用设备3645台“，其中：甲类117台，乙类3528台。行业再次迎来供给端扩容，这让更多国内患者有机会接受国际尖端的质子重离子放疗。

而这其中， “十四五”期间，被称为“国之重器”、用于恶性肿瘤等治疗的重离子质子放射治疗系统将在31个省(自治区、直辖市，不包括港澳台)配置共41台。业内人士指出，目前，全球已有117家质子重离子治疗中心投入运营，我国规划配置41台实施后，总数达到60台，约占全球三分之一，体现出国家经济、科技，社会发展等综合实力的提升，民生环境不断改善，老百姓对于高品质医疗的需求也将逐步得到满足。

全球已有百余家质子重离子治疗中心运营 与城市发展相得益彰

质子治疗和重离子治疗目前都是国际公认的放疗尖端技术。质子和重离子同属于粒子线，与传统的光子线不同，粒子线可以形成能量布拉格峰，能够在对肿瘤进行集中爆破的同时，减少对健康组织的伤害，具有精度高、副作用小的优势。如果说传统放疗是“散弹打鸟“模式，质子重离子治疗则被喻为治疗肿瘤的“狙击枪”。

经过半个世纪的发展，全球已有117家质子重离子治疗中心投入运营，80%以上都分布在美欧日等发达国家。其中4家运行30年以上、7家20年以上、40余家10年以上，技术成熟、疗效明确、安全可靠。与其他癌症治疗技术、技术团队相辅相成，可实现多学科会诊，最大化癌症治疗有效性。绝大部分发达国家、国际顶尖的综合医院、肿瘤医院和儿童医院，大都装备了质子治疗系统。随着计算机技术和放射物理学的进步而飞速发展，质子治疗已成为肿瘤放射治疗的重要组成部分，也是衡量一个医院肿瘤诊疗水平的重要指标。在英国伦敦，法国尼斯，美国纽约、波士顿，日本大阪以及新加坡等国际大都市的城市中心都建有质子或者重离子中心，交通更便利，可辐射更大范围。质子重离子治疗中心的建立，也促进了城市功能提升，配套环境提升，进而增强城市的区域影响力，带动人气聚集并激发城市活力。

我国已有约10家质子重离子治疗中心开展治疗

因为投资相对较大，项目建设周期长，运营负担重，人才培养标准高，我国质子重离子治疗起步相对较晚，目前质子重离子治疗中心多分布在国内中心城市，也从一个侧面反映出城市整体社会配套环境的水平，体现一个城市综合实力的标志。

2015年5月，上海市质子重离子医院(复旦大学附属肿瘤医院质子重离子中心)正式运营，成为当时国内唯一一家手续齐备的质子重离子医疗机构。据统计，截至目前，国内已有约10家质子重离子治疗中心可以开展治疗，包括上海市质子重离子医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤(质子)中心、广州泰和肿瘤医院放疗(质子)中心、香港养和医院质子治疗中心、武汉协和医院质子医学中心、山东省质子中心、山东淄博万杰肿瘤医院质子治疗中心、合肥离子医学中心、甘肃省武威重离子中心、河北涿州一洲肿瘤医院质子中心等。

同时，还有约20个项目在建中，如位于北京市朝阳区的中日友好医院质子治疗中心，预计将于年内装机；位于浙江省杭州市拱墅区的浙江省肿瘤医院重离子医学中心正在紧张建设中，预计将于今年年底开启浙江省内首个重离子医学中心；武汉同济医院质子治疗中心在同济医院光谷院区正式启用，其质子治疗设备正在进行最后调试，预计2024年初进入临床；位于广东省深圳市龙岗区的深圳市质子肿瘤治疗中心正在进行设备调试；位于四川省成都市天府新区的四川省肿瘤医院质子治疗中心正在进行设备安装。

记者还了解到，国家卫健委至今颁发了19套质子重离子治疗系统配置许可，天津医科大学肿瘤医院在2021年获得了天津市唯一一套配置许可。

业内专家认为，重离子质子放射治疗方法目前已成为行业公认的最尖端放疗技术，其显著的治疗优势能够为肿瘤患者带来巨大获益，满足患者需求，加之国内粒子产业自主可控性日益增强，我国重离子质子放射治疗系统配置数量实现了快速增长。国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，明确“十四五”期间规划重离子质子放射治疗系统41台，充分体现了我国坚持以人民为中心，更好满足人民群众多层次、多元化就医需求，使大量在基层的病人有望就近获得高端治疗。与此同时，作为“国之重器”，包括重离子加速器在内的很多高新技术产业的发展都会给当地带来巨大利好，项目建设可以完善城市社会事业配套，提升医疗和民生水平，助力区域生物医药和精密制造产业发展，帮助本地人才就业。完善的配套环境还可吸引国内外人才，积累人力资源，进而反哺其他产业。