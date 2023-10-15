前几天，网友们纷纷晒出“秋天的第一杯奶茶”。但网上也一直流传着“一杯奶茶的咖啡因相当于7罐红牛”“一杯奶茶咖啡因含量等于4杯咖啡”“奶茶会导致失眠”“一杯奶茶清醒到天亮”等说法，引起消费者担忧。科信食品与健康信息交流中心近日公布的《中国消费者咖啡因认知及态度调查(2023)》显示，52.15%的人不知道茶中含有咖啡因。对此，科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示，茶和咖啡同是世界范围内流行的咖啡因饮品。出于望文生义的原因，说起咖啡因，消费者很容易联想到咖啡，但“喝茶提神”也是咖啡因的作用。实际上，茶、奶茶中也都含有咖啡因，但由于大家对中国传统咖啡因饮品还缺乏全面认识，导致对“奶茶含咖啡因”这种知识性认知屡上热搜。

调查显示，消费者对咖啡因最期待的作用是提神醒脑(91.56%)，其次分别是提高运动表现(45.47%)、提高反应速度(38.75%)及提高认知功能(36.12%)。中国疾控中心营养与健康所刘爱玲研究员告诉记者，咖啡因可以对人体产生多种影响，例如，可以促进神经递质释放，增强神经元活性，从而增加中枢神经系统兴奋性，提高警觉性、注意力等，但摄入过量也可能导致心悸、紧张、失眠、胃肠道不适等症状，因此在食用时要注意适量。

那么，咖啡因究竟存在于哪些植物里？专家指出，咖啡因天然存在于多种植物中，如咖啡豆、茶叶、可可豆、瓜拉纳、巴拉圭茶等。调查显示，消费者对“咖啡豆提取物”的知晓率最高，为89.10%，但对其他含咖啡因配料的识别率都较低。比如，51.79%的消费者不知道“红茶浓缩粉”中含咖啡因，63.42%的消费者不知道“巴拉圭茶提取物”中含咖啡因，76.05%的消费者不知道“瓜拉纳提取物”中含咖啡因。

《中国居民膳食咖啡因摄入水平及其风险评估》结果显示，在我国成年消费者中，咖啡因摄入贡献率依次为茶叶、茶饮料、奶茶和咖啡；茶叶对我国消费者咖啡因摄入的贡献率为74.80%，远高于其他类别。而未成年人咖啡因摄入贡献率则依次为奶茶、茶饮料、茶叶和巧克力。

中国食品工业协会总工程师李宇认为，我国目前仅允许咖啡因用于部分保健食品和可乐型碳酸饮料，但咖啡粉、茶粉、瓜拉纳提取物等含咖啡因配料也可以带入咖啡因。这些含咖啡因配料本身都是允许使用的，安全性也不是问题，但消费者的识别率却较低。可以考虑在科学证据的基础上规范咖啡因的使用和标识，顺应消费市场的需求，让企业明明白白地加，消费者明明白白地选择。

根据《咖啡与健康的相关科学共识》，健康成年人每天摄入不超过400毫克咖啡因是安全的，这大约相当于4杯(标准杯)咖啡。为了方便消费者把控咖啡因摄入量，不少国家和地区，包括美国、欧盟、澳新等，要求含有咖啡因的食品饮料明确标识咖啡因含量。调查显示，88.41%的中国消费者也希望知晓食品饮料中的咖啡因含量。此外，75.66%的消费者认为既需要控制产品中咖啡因的添加量，也应控制自己的咖啡因摄入量。

中国工程院院士陈君石认为，从调查数据来看，很多消费者已经具备了自我控制的意识，这很好。可以进一步加强消费者教育，让大家学会通过标签信息合理规划咖啡因摄入，既达到提神醒脑的目的，又避免过度摄入带来健康风险。（经济日报）