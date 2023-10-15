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空腹吃柿子会结石吗？

2023年10月15日09:34 来源：中国新闻网

　　中新网10月13日电 未成熟的涩型柿子里面含有较多鞣酸，鞣酸进入胃中，会使胃蛋白酶失活，还会和胃中滞留的蛋白质形成不溶性复合物，造成胃里的结石。但成熟的甜型柿子或者晾干的柿饼，其中的含鞣酸量很低，并不会造成上述影响。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网 )

(责编：王震、杨迪)




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