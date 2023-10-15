慢阻肺或引起肺癌 专家：慢阻肺患者应定期做CT检查

中新网上海10月14日电 (记者 陈静)慢性呼吸系统疾病与心脑血管疾病、癌症、糖尿病被列为全球四大类慢性病，对民众健康造成了巨大威胁。

上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸科主任医师高蓓莉教授14日接受采访时介绍，慢阻肺也是引起肺癌的高风险因素之一，因此慢阻肺患者需要定期做CT检查，提早对肺癌的发现时间，提高对肺癌的诊断率。

肺癌患者也面临合并呼吸慢病的风险，“癌肺同治”的理念随之出现。高蓓莉教授介绍：“在临床上，将近40%的肺癌患者会合并慢阻肺等呼吸道疾病，这会影响肺癌的诊断和治疗，因此需要更加重视早期的筛查和全程管理。”

高蓓莉教授指出，相比单纯患肺癌的患者，合并慢阻肺的肺癌患者生活质量更差，生存期更短，预后更差；现在肺癌的治疗飞速发展，靶向药物、免疫治疗， ADC(抗体偶联药物)等都可将癌症控制在稳定期，此时要重视对慢阻肺等的治疗，比如：抗生素控制感染，吸入制剂减少急性加重等，可以起到延长患者生存期的作用。

据了解，在呼吸疾病领域，治疗方案的不断创新和突破，意味着呼吸系统疾病患者始终有控制病情、改善病情、甚至治愈的希望。相关跨国药企中国副总裁、医学事务部负责人杨海英对记者表示：“对于整个医疗行业而言，创新是不变的趋势。在中国，无论从诊断、治疗，还是全程管理等方面，我们一直在关注肺癌、重度哮喘、慢阻肺病和其他急性呼吸系统疾病患者未被满足的需求，希望通过创新和研究探索更便捷的科学诊断和检测方式，让患者更及时地得到医学照护。”

同日，深圳市人民医院呼吸疾病研究所所长陈荣昌教授在线接受采访时强调：“慢阻肺具有'三高三低'的特点，即高发病率、高致残率、高死亡率以及低知晓率、低诊断率、低控制率。由于慢阻肺早期没有明显症状，许多患者错过了最佳治疗时机，导致病情加重。”他指出，提高中国慢阻肺病的防治水平和诊疗质量对于保障人民健康、促进社会经济发展具有重要意义。“我们应该在加强宣传教育、加强早期诊断、规范治疗流程、加强科研创新等多方面发力，共同推动慢阻肺病防治向高质量发展迈进。”陈荣昌表示。

康复大学青岛医院副院长韩伟教授同日在线上接受采访时指出：“肺功能检查是呼吸系统疾病的重要检查方法，建议40岁以上的居民在每年健康体检中加入肺功能检测，尽早干预，延缓疾病恶化，从而改善预后。”

在呼吸系统疾病中，哮喘是最常见的一种。浙江大学呼吸疾病研究所所长沈华浩当日线上接受采访时指出：“哮喘是一个全周期的疾病，全年都会发生。不典型哮喘病人，比如：以咳嗽为主要表现的咳嗽变异性哮喘等易被漏诊和误诊。”

相较于成人，儿童体质更敏感，也更容易发生哮喘，反复的呼吸道感染会引起哮喘的急性发作。对此，上海交通大学附属第一人民医院儿内科主任医师洪建国教授表示：“在全球范围内，儿童哮喘的患病率与过敏性疾病发病率密切相关。尽管中国并非全球哮喘发病率最高的国家，但随着生活条件的改善，中国儿童哮喘的患病率也在上升。”

全球队列研究显示，如果儿童时期患有重症哮喘，未来发生慢阻肺的机会将增加30倍以上。洪建国教授直言，若儿童哮喘长期不控制，对肺功能的损害则会进展成不可逆。因此，需全面增强儿童的呼吸道免疫，减少呼吸道感染次数；哮喘是慢性疾病，需要长期管理，规范治疗，基于在维持吸入治疗的基础上，早期识别急性发作的早期征象，可减少后期的不良后果。