白皮书：高度近视的发生发展与基因密切相关

中新社沈阳10月14日电 (记者 禹瑞斋)历时4年，总计采样超过95万人的最新科技成果《高度近视及易感基因分析》白皮书(以下简称白皮书)在14日开幕的“2023年国际基因组学大会眼科大会”上正式发布。

白皮书指出，高度近视的发生发展与基因密切相关，易感基因检测能够有效提升近视防控方案的有效性。

“通过大数据，多维度立体展现近视、高度近视的发生发展与易感基因、用眼习惯、饮食习惯、父母近视等因素的相关性，为政府、学校、家庭和医疗机构提供更科学、个性化的近视防控方案参考。”2023年国际基因组学大会眼科大会主席何伟说。

据白皮书数据显示，严格按照易感基因检测报告的指导方案进行干预，81.37%的儿童青少年近视度数控制稳定，远高于非严格执行群体。“把高度近视与基因结合起来，发现一些易感基因或致病基因，从基因层面来治疗高度近视，治疗高度近视的并发症，这是未来可期的研究方向。”中国工程院院士范先群说。

“2023年国际基因组学大会眼科大会”旨在促进基因组学技术、基因治疗技术与眼科学、生物医学等多领域的跨界融合，推动精准医疗诊疗技术在眼科临床中的应用以及眼产业发展。(完)