秋冬季全国呼吸道感染性疾病高发 专家提示警惕这些症状

秋冬季来临 全国呼吸道感染性疾病发病整体上升

随着秋冬季节到来，近期包括病毒感染、支原体感染、细菌感染等多种类型的呼吸道疾病患者明显增加。国家卫生健康委近日邀请权威专家对呼吸道疾病的防控进行解读。

首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任 徐保平：从我们医院北京儿童医院的情况来看，从9月份以来，我们呼吸道感染的门诊持续一个高位，发热咳嗽门诊的日门诊量在3000~4700左右，在这部分病人里大约是20%的支原体抗体是阳性的，所以可以看到第一个病人数是明显增高，第二个除了支原体以外，其他的一些病原的感染也是非常多的。

每年的秋冬季都是我国呼吸道疾病的高发季节，呼吸道感染主要分为上呼吸道感染和下呼吸道的感染，上呼吸道感染是呼吸系统最常见的疾病之一，比如大家熟悉的流感等，下呼吸道感染主要是指一些气管、支气管和肺部的感染，比如气管炎、支气管炎、肺炎等。造成呼吸道感染的病原体很多，包括病毒、细菌、支原体、衣原体等。大部分的呼吸道疾病感染都有发热、咳嗽的表现。

中华医学会呼吸病学分会主任委员 瞿介明：呼吸道感染的疾病它有它一定的规律和特点。通常它在季节转换的时候，也就是像比方说夏季转到秋季，或者是我们的秋季向冬季转换的时候，通常在季节转换的时候，气温发生变化的时候，我们像秋天到冬天，气温下降更明显。这种情况下由于环境，包括这些通风、场所的密集，这些又会出现一些局部的短暂的这种集聚的一种流行。

支原体感染高于往年 发病呈现低龄化

多地的儿童医院统计显示，今年的儿童呼吸道疾病有个显著特点就是支原体感染占比较高，以北京儿童医院为例，到院检测的儿童中20%左右是支原体阳性，而且感染高峰比往年到来得早。

专家介绍，支原体是一种微生物，既不是细菌也不是病毒，主要是经过直接接触传播和飞沫传播，支原体感染严重的可导致肺炎，支原体肺炎广泛存在于全球范围内，约3至7年会发生一次地区性流行，也是我国5岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎。从今年5月开始，我国南方多地就报告支原体肺炎感染上升，有少数家庭或者班级聚集发病情况，今年和往年相比，我国的支原体肺炎也出现了低龄化的特点，一些3岁以下的儿童也有发病。

专家提示：出现这些症状警惕支原体感染

支原体感染的患儿症状与大多数呼吸道疾病相似，包括咳嗽、发热等，但也有自己的特点。专家提醒家长，不同的病原体感染都会出现发热咳嗽等症状，但用药却完全不同，最好不要根据既往经验，应该按照医生的指导合理用药。

首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任 徐保平：支原体肺炎的咳嗽还是有特点的，初起就是阵发性的刺激性的干咳，随着病情的进展会出现有痰的咳嗽，这是最重要的临床表现。另外在大孩子患肺炎的时候，可能会出现胸痛、咽痛以及头痛这些表现，另外很少的部分孩子会出现呼吸困难、发绀，如果一旦出现呼吸困难、发绀肯定是重症的，这种时候一定要警惕，就尽快去医院就诊。对于一些像支原体或者细菌感染性疾病，我们往往会用到抗菌药物，我们用抗菌药物的时候，应该到医院就诊医生开处方才能使用。

国家卫生健康委今年已专门制定发布了儿童支原体肺炎诊疗指南，对支原体肺炎的疾病特性和治疗规范做了详细的指导。专家提示家长们支原体感染具有自限性，大多数时候就是上呼吸道感染，症状轻微，对人体影响较小，不用过于恐慌。多数轻症患者不经治疗可自愈。（总台记者 史迎春 李志贵 王殿甲）