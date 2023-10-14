警惕心源性猝死，这些信号要注意

人民网北京10月14日电 （记者乔业琼）近日，关于心源性猝死的话题引发网友关注。什么是心源性猝死？什么时候容易发生心源性猝死？记者采访了湖南省人民医院心血管内科副主任医师范文娟。

制图：乔业琼

范文娟介绍，心脏突然停止跳动或失去有效的泵血能力，大都会导致意识丧失和全身性器官功能衰竭，如果不能立即得到适当的医疗援助，通常会在几分钟内导致死亡，而且死亡率超过90%，这就是心源性猝死。

“成年人发生猝死的心脏疾病最主要是冠心病、心肌病、重症心肌炎等，而小儿猝死的病因主要为先天性心脏病和遗传性心脏病。”范文娟说。

那么，什么时候容易发生心源性猝死？范文娟表示，需要注意以下几点：

一是暴饮暴食后。饱食过后，为了消化食物，血液会流向胃肠，供应心脏的血液相应减少，从而加重心肌缺血；吃得过于油腻，摄入脂肪太多，血液中的脂肪含量也会迅速升高，从而减慢血液流动速度，容易形成血栓，引发心肌梗死。

二是用力排便时。当用力排便时，会引起腹压、血压升高，同时心率也会加快，这时候会导致心肌耗氧量增加，从而发生心肌急性缺血，甚至可引发心肌梗死。而且血管压力增大、血流速度加快，容易把血管壁上的斑块冲刷下来，这些斑块会堵塞血管，引发急性心梗甚至猝死。

三是剧烈运动时。如果运动时感到胸闷、呼吸困难，开口说话也很困难，就属于剧烈运动。剧烈运动会迫使心脏加倍工作，心脏强烈收缩舒张，如有基础心脏疾病会造成血压突然升高、心率过快、心肌缺氧，甚至诱发心肌梗死。

四是情绪激动或过度悲伤时。此时交感神经兴奋，血压会一路飙升，心率增快，诱发心肌缺血。当悲伤情绪无法排解时，体内分泌出大量激素，使心跳加速、动脉收缩，心肌供血减少，继而引起如胸痛、气短和休克等症状。

五是气温骤变时。当气温骤降时，血管收缩，人体心跳加快，血压升高，心脏需要更用力地泵血，如未及时保暖，会给一部分人带来健康隐患。夏季贪恋空调，户外气温增高，室内外温差较大时，也容易引发心脏病。

范文娟提示，还有一些日常生活中的细节需要注意，如长时间用温度较高的水洗澡，容易全身血管扩张，同时长时间呆在密闭缺氧的环境里，容易引起大脑和心脏缺血；连续加班、长期压力过大，交感神经系统会长期处于兴奋状态，导致心脏负担过大，可能引发心脏病；早上起床时，身体的各个器官还没有完全苏醒，突然站立，可能对心脏、关节造成突然的负担，特别是高血压患者容易出现血压波动，冠心病患者容易出现心绞痛；睡觉打鼾可能是睡眠呼吸暂停的一个表现，这个疾病在睡眠过程中反复出现呼吸暂停，可导致夜间缺氧缺血，严重时还会诱发急性心梗。

警惕心源性猝死，平时需要注意哪些信号？范文娟举例，不明原因的晕厥或抽搐是心源性猝死的重要警戒症状，尤其是在活动中或应激时出现，往往提示有心脏问题；活动、劳累用力后出现胸痛、胸闷、胸部不适；呼吸急促或窒息感，可能伴随出汗、头晕、恶心；不明原因的疲劳、乏力，或伴有胸闷、水肿，则应警惕猝死的发生，这种情况可能是心肌炎或心肌病造成的；体检时有器质性心脏杂音；有遗传性心脏病家族史或猝死家族史等。

预防心源性猝死，范文娟建议，首先，要养成良好的生活方式，保持乐观开朗的情绪。其次，要定期体检，积极控制治疗基础疾病。最后，如果已确诊心血管疾病，必须要坚持长期服药，定期复查，在正规医疗机构医生的指导下调整药物，千万不能自作主张。