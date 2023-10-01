贵州贵阳：急诊室里的中秋之夜

“医生！快！”急救车到达门口，预检分诊台的几名护士立即紧张起来，在和病人家属简要的询问中，病人已被推进了抢救室。

抢救室里，值班医生吴光洁和同事已准备到位，一场抢救生命的“战役”开始。

这是9月29日晚，记者在贵州省人民医院急诊科看到的一幕。中秋之夜，万家团圆时，急诊室的医护人员仍在坚守岗位，守护着生命和健康。

工作近10年的吴光洁，已记不清多少个节日没有在家里过，“对我们来说，节假日工作和平时没什么区别，甚至比平时更忙。”

当天，吴光洁要从下午值班到午夜12点。晚饭时间，家人团聚时，她到医院食堂简单吃了点东西，又投入到紧张忙碌的工作中。

急诊科是医院急重症病人最集中、病种最多、抢救和管理任务最重的科室，是抢救生命的第一个“战场”。特别是在夜间，普通门诊不接诊，急诊科就成为病人入院治疗的必经之路。

贵州省人民医院急诊内科副主任吕霞说，急诊科设置有预检分诊、抢救室、内外科诊室以及留观室、急诊ICU病房等区域，每块区域都有医护人员24小时值班，不间断为生命“亮灯”。

“每天都会遇到各类突发情况，需要快、准、稳地处置，工作强度大、压力大，这对医护人员的综合素养要求非常高。”吕霞说。

位于一楼大厅的预检分诊台是整个急诊科的枢纽，病人进来后都要先到这里登记。值班护士游义英说，这个岗位看似简单，其实很关键，需要第一时间根据病人生命体征情况进行迅速判断。

“比如病情较重的、短时间内有生命危险的病人，就要直接送到抢救室；一般病情的、没有紧急治疗要求的，就会建议到抢救室外面的诊室治疗。”游义英说。

当天晚上，预检分诊台前，登记的病人或家属一波接一波，一直没停。病人和病因也是形形色色，有重症急需抢救的，也有普通感冒发烧的，还有年轻人因为喝酒过量的……

一位90多岁的老人因突然发烧、咳嗽被送来医院，家属很是着急。医生一边帮老人进行各种检查，一边和老人家属做好沟通交流，稳定家属情绪。

“父亲年事已高，普通的病也得送来医院才放心，看到医生们在节日期间依然坚守，而且还能顾及每位病人，很是感动。”老人的女儿王女士说。

与预检分诊台一墙之隔的抢救室是急诊科的重点区域。在这里每天都在上演着一幕幕生死时速、抢救生命的故事。

“在抢救室，时间就是生命！”吴光洁说，病人经抢救后需要迅速预诊分流，既让他们得到精细治疗，也为接诊高峰的病人留出空间。

夜间22时许，一位女性病人因胸闷、呼吸困难被家属送来抢救室，医护人员迅速开展紧急救治。不一会儿，一位被刀具砍伤的病人被120救护车送来，大家的步伐也不知不觉从“走”变成了“一路小跑”。

抢救室内，能听到监护仪的“嘀嘀声”、病人粗重的喘息声，医护人员匆忙的脚步声以及他们讨论患者病情的低语声……

忙完一个又一个的检查和急救，时间很快到了午夜，另一组接替值班的医护人员到岗，大家也终于得到一丝喘息的机会。

走进医护人员的临时休息室，小柜子上放满了水杯，还有一些没吃完的盒饭。他们说，“经常是忙起来都顾不上吃饭、喝水”。

“在急诊室工作有各种不被理解的委屈，当然也有被信任和肯定的温暖，一路走来，总能找到前行的力量。”在急诊工作已21年的吕霞说。

时间来到凌晨，夜已深，街上过节的喧闹也已平静下来，可急诊室里依然灯火通明，一派忙碌的景象。还不断有病人前来就诊，“生命接力”仍在继续……(作者 邓万里)