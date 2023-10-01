特定再生神经元可助瘫痪小鼠恢复行走能力

新华社北京9月30日电 瑞士洛桑联邦理工学院等机构组成的一个国际团队在一项新研究中，利用单核RNA（核糖核酸）测序技术锁定了使脊髓损伤小鼠恢复功能活动的特定神经元亚群。他们发现，将特定再生神经元引导回到它们自然的目标区域，可以帮助小鼠恢复运动能力。

相关研究结果发表在近期的美国《科学》期刊上。当小鼠和人类的脊髓受到部分损伤之后，会有广泛的、自发的运动功能恢复。但在脊髓完全损伤后，这种自然修复就不再发生。此前该团队发现了一种治疗方法，在脊髓严重损伤的啮齿类动物身上实现了神经元轴突部分的再生，但这种再生还是不足以恢复运动功能。

研究人员介绍说，他们利用单核RNA测序技术进行观察，不仅发现了再生的特定轴突，还揭示了这些轴突必须重新连接到它们的自然目标区域才能恢复运动功能。

这一发现为相应的基因疗法提供了依据。在小鼠实验中，团队触发了脊髓完全损伤小鼠的特定神经元轴突再生，并通过化学手段把再生轴突引导到其天然目标区域，成功使小鼠在完全性脊髓损伤情况下恢复运动能力。

论文指出，这一发现对恢复动物和人类神经功能的疗法具有重要意义，它将解锁实现受损脊髓修复的框架，并可能有助加速中枢神经系统遭受其他类型伤害和疾病后的修复。