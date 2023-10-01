长假如何科学“享”甜？专家支招合理控糖

新华社北京9月30日电 甜品糕点、饮料零食是长假里不少人的“心头好”。既享受甜滋滋的味道，又想合理控糖，有什么好招？食品健康专家提示，减糖不必“一刀切”，关键是搭配出健康的膳食。

国家食品安全风险评估中心主任李宁表示，糖对满足舌尖上的需求有重要功能，但只提供能量而不提供其他营养素。糖摄入多了，会影响能量及其他营养素的摄入平衡，长远来看，对健康不利。

目前我国居民的糖摄入水平总体不算高。国家食品安全风险评估中心发布的《中国城市居民糖摄入水平及其风险评估》显示，城市居民平均每天摄入9.1克糖，符合《中国居民膳食指南（2022）》每人每天25克以内的建议。此外，摄入的糖占膳食总能量的1.9%，也远低于世界卫生组织的建议值10%。

在专家看来，糖与健康的关系，关键在于量，控糖减糖应采取科学的方式。

科信食品与健康信息交流中心近日一项专项调查显示，近七成受访者有控糖意愿，近八成受访者将控糖重点指向超市食品和饮料，九成受访者无法准确识别含糖配料。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示，许多消费者将减糖的焦点放在超市货架上的食品和饮料，却忽视了一日三餐的分量。实际上，厨房用糖是我国城市居民摄入糖的第一大来源。科学控糖，可以从自家厨房开始。

阅读食品配料表能够了解食品的主要成分，但调查显示，能准确识别所有含糖配料的受访者不足10%。比如蔗糖的识别率为80%左右，常用的果葡糖浆、蜂蜜、浓缩果汁、果酱的识别率均不足50%。还有不少受访者将不提供能量或提供较少能量的甜味剂（代糖）识别为含糖配料。

《健康中国行动（2019—2030年）》提出，合理膳食是保证健康的基础，鼓励消费者减少蔗糖摄入量，同时倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。

中国工程院院士陈君石表示，“一刀切”的减糖方式不可取，减糖也要讲科学，消费者要学会自主选择和搭配出健康的膳食。（记者董瑞丰）