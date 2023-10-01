疾控专家支招应对儿童秋季过敏

新华社北京9月30日电 鼻塞、流涕、眼痒……进入秋季，草花粉过敏症发病有所攀升。中国疾控中心近日发布儿童秋季过敏性疾病健康提示，提醒家长们留意孩子是否出现过敏症状，及时对引发过敏的原因进行控制与干预。

根据健康提示，过敏反应指的是人体免疫系统的免疫耐受机能发生紊乱，错误地将外界有益或无害物质当作有害物质去攻击，引发免疫性炎症。秋季是儿童过敏性疾病的高发季节。

中国疾控中心妇幼中心有关专家表示，过敏反应可以发生在人体的任何部位，孩子出现下列症状家长们要警惕，比如出现腹痛、腹泻，排除感染后要检查是否患有过敏性胃肠炎；出现鼻痒、鼻塞、流涕、打喷嚏等症状，要检查是否患有过敏性鼻炎；出现咳嗽、喘息，排除感冒后要检查是否患有变异性咳嗽和过敏性哮喘等。

感冒和过敏有相似症状表现，均可能出现鼻塞、结膜炎等症状，如何辨别？对此，中国医科大学附属盛京医院小儿呼吸内科主任尚云晓介绍，两者关键区别在于病史和症状持续时间，感冒症状通常持续7至10天，过敏症状则可能持续数周。

“季节性过敏原以室外常见的花粉为主。”国家儿童医学中心、北京儿童医院过敏反应科主任向莉说，家长们可以通过关注本地花粉浓度报告、在家应用空气净化器、出门戴口罩和防花粉眼镜、回家换衣服、洗澡、清洗口鼻等帮助对花粉过敏的孩子对过敏原因进行控制与干预，做好预防措施。

在临床治疗方面，专家建议季节前两周开始预防性用药，可减轻季节中过敏症状；发病后及时应用药物，防止炎症严重程度加深，同时避免出现更多的并发症；季节过后可以考虑脱敏治疗。（记者顾天成、李恒）