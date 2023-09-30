2023年全国“敬老月”活动将于10月开展

新华社北京9月30日电 为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，营造养老孝老敬老良好社会氛围，全国老龄工作委员会近日印发通知，于2023年10月1日至31日开展2023年全国“敬老月”活动。此次活动以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推进无障碍环境共建共享”为主题。

据了解，此次活动将广泛开展无障碍环境建设法宣传活动，推动法律进乡村、进学校、进社区、进企业、进单位，同时持续推进“智慧助老”行动，引导志愿服务组织、涉老社会组织等面向老年人开展运用智能技术培训等活动，帮助老年人学习使用电子设备。

通知强调，动员组织广大党员干部、企事业单位、社会组织、志愿服务组织等社会各界力量，广泛开展多种形式的走访慰问活动，重点对独居、空巢、留守、失能、重残老年人等进行走访慰问，倾听群众呼声，传递暖心关怀，帮助解决实际困难，排查化解涉老矛盾纠纷。

通知还提出，持续加强养老诈骗防范与治理，重点加强电信网络诈骗、非法集资等风险监测和预警提示，强化老年产品质量安全监管，着力维护老年人合法权益。加大老年人反诈知识宣传力度，发布典型案例，打造宣传品牌，切实增强老年人防范意识。支持法律援助机构、公证机构等组织开展形式多样的普法宣传活动，提供优质高效的法律服务，让法律服务更好惠及老年人群体。（记者高蕾、丁小溪）