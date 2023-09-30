“双节”假期首日北京60个重点商圈客流量达688.8万人次

中新网北京9月30日电 今年中秋国庆假期为9月29日至10月6日，共8天。记者今天从北京市商务局获悉，“双节”假期首日(9月29日)，北京60个重点商圈客流量达688.8万人次，同比增长11.9%。此外，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态百家企业当天实现销售额13.9亿元，同比增长40.4%。

据介绍，假期首日，北京各级商务部门统筹安全生产和生活必需品保供，联动文旅、体育、乡村等各领域消费资源，商业服务业企业精心筹划假期促消费活动，营造团圆喜庆节日氛围，消费市场安全活跃有序。

团圆主题贺中秋

“北京消费季”融合商旅文体多元场景，500余项活动有效激发消费活力。“MADE BY京”汇集30余老字号新消费潮爆品成节日网红打卡地，SOLANA蓝色港湾、朝阳合生汇LivePark星空民谣、全民硬核赏月计划、明月华章游园会体验中秋沉浸互动，华熙LIVE中秋花灯巡游、DIY玉兔灯点亮团圆之夜，惠多港购物中心猜灯谜、汉服打卡精彩纷呈，长安商场“风华长安奇妙中秋”打造唐风场景，西三旗万象汇“月下之遇”古风游购留存美好瞬间。

假期首日，大兴机场商圈、首都机场商圈、五棵松商圈、CBD商圈、中关村商圈客流量同比分别增长1.2倍、54.6%、46.3%、44.4%、41.7%。北京市属公园“月圆京城情系中华”活动赏秋色、品民俗，天坛公园、中山公园、香山公园推出中秋音乐会，中药香囊、团扇制作传递节日美好祝福。银联商务数据显示，旅游售票、文化娱乐类消费金额同比分别增长34.2%、27.3%。

国潮出圈赏秋味

稻香村推出20余款月饼及12款礼盒，流心月饼变身“玉兔”造型喜获年轻消费者青睐，假期首日销售额同比增长94.6%。全聚德米皮月饼、法式月饼中西合璧，吴裕泰8款茶味儿月饼清香入味，盒马、国图联名《本草纲目》弘扬中华饮食文化，西贝杂粮月饼、海底捞“月捞月圆”月饼、眉州东坡“兔子”月饼奉上节日祝福。简约绿色消费蔚然成风，物美、超市发等大型商超月饼价格亲民、口味丰富，散装低糖、无糖月饼及特色月饼受欢迎。京东平台数据显示，月饼销售额同比增长2.9倍。

美食联动品秋宴

老字号中秋家宴、国庆团圆宴持续火热，同春园蟹粉狮子头、又一顺松鼠鱼、玉华台干烧黄鱼成中秋热销菜，烤肉季“怀中抱月”销量超百份，砂锅居三不粘销量较平日增长30%。玉华台“开国第一宴”、曲园酒楼“元勋宴”丰富节日餐桌，柳泉居蛋黄焗蟹、烤肉宛宫爆虾球、鸿宾楼海鲜独面筋等应季菜品广受青睐，砂锅居、峨嵋酒家、曲园酒楼、又一顺等老字号餐饮供不应求。

全聚德开启双线大促，紫光园、眉州东坡、旺顺阁、老门框、提督推出节日限定福利，西贝莜面村、永和大王、麦当劳上线新品，美团“神抢手”直播“大牌深折”、饿了么“五折天满减”中秋佳节送美味。假期首日，庆丰包子铺、隆福寺餐饮、麦当劳营业额同比分别增长51.7%、25.9%、25.8%。 (记者 吕少威)