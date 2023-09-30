消费观察：“瘦身”、跨界……盘点今年月饼消费市场新看点

消费者正在超市选购月饼。人民网记者 乔业琼摄

“朴素点挺好的，精致的包装就是‘面子工程’，吃月饼关键还得看食材、查成分。”正在北京市丰台区一家商超选购月饼的陈大爷对记者说。

针对月饼和粽子过度包装问题，2022年5月发布的GB 23350-2021国家标准的第1号修改单，已于2022年8月15日实施。今年月饼市场是否还存在“瘦身难”问题？月饼消费市场有哪些新看点？近日，记者进行了市场走访。

包装“瘦身” 简装月饼价格更实惠

“今年我们推出了简装月饼，一盒八块，还不到30元，有五仁、豆沙、枣泥三种馅料，是目前卖得最好的一款。”一家全国连锁品牌的销售人员说。

中国焙烤食品糖制品工业协会近日发布的《2023年中国月饼行业趋势》报告显示，价格超过500元的月饼礼盒产品已基本退出市场，礼盒价格集中在80元-280元之间，这部分产品占比最大，也是消费最集中的区域，此外还有60元以下、300元-499元等价格区，供不同需求的消费者选购。

记者走访北京市场发现，连锁销售企业及商超销售的月饼礼盒价位大多在100元-300元左右，简装月饼的价位则更经济实惠。按照网兜、抽屉式包装等算作一层，固定食品的半托、袋泡茶的内膜袋等不算一层的规定，大多数月饼包装没有超过三层；包装材料多为纸盒、铁盒或塑料盒，基本没有使用贵金属、红木等贵重材料的情况。

另外，按照要求，一些月饼包装中会放入食品用脱氧剂、冰袋等保护月饼的必要产品，记者在走访中并没有发现与红酒、茶叶、刀叉等其他商品特别是高价商品混装的情况。

老字号推陈出新 “跨界”月饼受欢迎

“在传统技艺技术的基础上，我们今年推出了多款不同口味的月饼，如仙桃慕斯流心、港式杨枝甘露、黑松露流心等，供消费者挑选。”某老字号品牌电商客服说。

记者登录多家电商平台发现，除了占据主流的五仁等传统馅料月饼，不少商家还推出了少油少糖月饼礼盒，有玫瑰青稞、桂花酒酿、青柠百香果奇亚籽、生椰拿铁等多种口味的月饼，在创新口味的同时，更营养健康。

有的商家不仅研发出各种新式口味月饼，还搞起了国潮风跨界混搭。比如在月饼制作中添加了嫦娥、飞天、玉兔等元素，将中国传统文化的美学特征与当代时尚元素有机整合，既收获了“流量密码”，又能够给消费者带来新的购物感受。

“我刚刚在网上下单了一个‘秋月夜’主题月饼礼盒，月饼外形和礼盒设计取材于馆藏文物，有浓厚的东方美学、国风韵味。”00后职场新人赵一兰（化名）对记者说，礼盒材质采用可降解、可二次利用的环保纸浆盒，吃完月饼后还能用来种植多肉植物，既美观又环保。

《2023年中秋月饼行业趋势》报告预计，今年中秋节与国庆假期同期，月饼市场将出现销售期短，市场集中，短期量大的常态化特征，整体产量、销售额同比将增长5%左右。（乔业琼、实习生胡海月）