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中新真探：有机蔬菜比普通蔬菜更有营养吗？

2023年09月30日08:50 来源：中国新闻网

中新网9月29日电 通常，同一种类的有机蔬菜与普通蔬菜在维生素和微量元素含量上没有显著差异。有机蔬菜价格高主要是因为其生产成本高，并不意味着它们在营养价值上有明显优势。

(责编：王连香、杨迪)




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