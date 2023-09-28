第三届“人民健康之星”科普行动走进兰州

为普及慢病防控知识，进一步助力慢病管理能力提升，9月25日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、众友健康共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进甘肃兰州。

第三届“人民健康之星”科普行动甘肃站启动

随着季节进入秋冬，气温变化加剧，心脑血管疾病患者迎来“考验期”。兰州大学药学硕士、执业医师赵继华提醒，慢病患者日常起居应根据天气变化调整作息时间并增减衣物，外出注意保暖。“在治疗慢病方面，可以选择对血管有养护作用的中药控制慢病的发生发展，提高慢病防治效果”。她同时强调，慢病治疗是一个长期的过程，需要在医生指导下合理用药，切勿擅自用药、停药。

《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出，企业要履行科普社会责任。企业要积极开展科普活动，加大科普投入，促进科普工作与科技研发、产品推广、创新创业、技能培训等有机结合，提高员工科学素质，把科普作为履行社会责任的重要内容。

“连锁药店也是百姓身边的健康工作者，向广大居民群众普及慢病防治知识，提升患者管理能力，促进大众做好慢病预防，也是连锁药店的社会责任。”甘肃众友健康医药有限公司总经理杨志飞说。他呼吁相关领域从业者，一来可通过为慢病会员建立健康档案、定期跟进回访的方式做好专业化慢病服务；二来应做好慢病知识的普及，帮助患者培养健康意识，提高慢病管理能力。

以岭药业全国慢病产品经理邬强说，以岭药业积极践行科普社会责任，围绕慢病人群健康积极参与慢病健康科普教育，希望通过“人民健康之星”科普行动开展，帮助更多的慢病患者学习、了解、掌握科学合理的慢病管理知识，助力提升全民健康素养。

“追求健康是慢病患者的心之所向，增强他们的自我健康管理意识意义重大。”人民健康相关负责人说，希望通过“人民健康之星”科普行动带动社会各方共同关注慢病人群，帮助更多慢病患者获得丰富、实用的慢病管理经验，让更多老年人拥有幸福健康的晚年。

为进一步普及健康知识，引导帮助老年人更好进行慢病管理，活动现场还邀请了三位患者代表分享自身慢病管理经验，希望借助典型示范作用，进一步传播慢病防治理念。

活动当天，众友健康西站健康城、西站万民店、城关万民店、兰州健康城等多个健康咨询服务点同步开放，邀请多位专家为市民提供用药咨询、义诊、营养搭配等健康服务，引导大众提高慢病预防意识，帮助慢病患者做好自我管理。

现场开展慢病筛查服务

据了解，第三届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者收获慢病管理经验，提升慢病患者生活质量。（冯斯正）