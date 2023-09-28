吃糖多，易患冠心病！

近日发表在《美国临床营养学杂志》的一项研究表明，吃糖多增加冠心病风险，不过来自蔬菜与水果中的糖除外。研究显示，从果汁和添加糖食物摄入的添加糖、总葡萄糖当量、果糖均与冠心病风险增加有关，而从蔬菜或水果中摄入的总果糖当量与果糖均与冠心病风险增加无关。

具体而言，添加糖与总糖量摄入越多，冠心病风险越高，分别增加8%、16%的冠心病风险。来自果汁与添加糖的总的果糖当量也增加12%的冠心病风险。

而值得注意的是，在总果糖当量摄入量中，超过一半来自添加糖或果汁。

其实，对于糖的危害，早在2016年就有一项研究指出，糖比饱和脂肪要“毒”，尤其是精制糖。有研究发现，如果冠心病患者连续数周食用高糖食品，就会出现诸如总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、氧化低密度脂蛋白、尿酸、胰岛素抵抗和糖耐量异常、低HDL以及血小板功能改变等异常表现。

添加在加工食品或饮料中的果糖（多以蔗糖或高果糖玉米糖浆形式加入），可以产生瘦素抵抗，而瘦素是一种能维持正常体重的关键激素。吃糖变胖就由此而来，而且增加的还是内脏脂肪。

此外，高糖饮食并非只增加冠心病风险，还发现可促进糖尿病前期和糖尿病的进展。这样更使得心血管雪上加霜。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）