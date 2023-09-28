这些细节做到位 “老掉牙”不存在

“老掉牙”还真不是必然的。在国际上，“人到80岁，依然拥有20颗可咀嚼的功能牙”是口腔健康目标。专家指出，掉牙大多数是由于长期患有龋病、牙周病等口腔疾病造成的。今年9月20日是第35个全国爱牙日，当天多机构共同呼吁公众在早晚刷牙的同时，别忘了漱口、使用牙线或间隙刷。

“口腔三部曲”除菌斑更彻底

作为中国健康知识传播激励计划项目的专场科普活动，中国健康促进基金会、中国牙病防治基金会等机构于近日联合举办了“2023年健康口腔科普传播大会”。会上中华预防医学会健康传播分会等多机构联合发布《全面口腔护理联合提示》，建议做到全面口腔护理三部曲，即刷牙、漱口和牙线或牙间刷的联合使用，最大限度去除菌斑和控制菌斑生长。

据介绍，早晚用含氟牙膏刷牙，能去除牙菌斑、软垢和食物残渣，但刷牙主要是清洁牙齿和舌部表面的软垢和牙菌斑，对于牙刷难接触的牙龈边缘、牙缝间、内侧颊部、舌下黏膜、硬腭和软腭等难以清洁的部位，可在早晚刷牙的基础上，在餐后、睡前使用漱口水漱口。清水漱口有助于清除食物残渣，使用具有各种功效的漱口水可发挥更多的作用。如，具有抗菌作用的漱口水可预防或减缓牙菌斑的形成，添加抗敏感药物的漱口水具有缓解牙齿敏感的作用等。

同时，牙间隙最易滞留菌斑和软垢。刷牙时牙刷刷毛不能完全伸及牙间隙，每天刷牙的同时，配合使用牙线或牙间刷等，可有效清洁牙间隙。

对于喜欢吃甜食或喝含糖饮料的人来说，进食后漱口是一种很好的习惯，可以及时清理附着在口腔中的糖分。预防龋齿的关键是要养成良好的口腔卫生习惯，注意餐后及时清洁口腔。

每年最少做一次口腔检查

中国牙病防治基金会公益委员会主席刘洪臣教授提醒公众，人老掉牙不是必然规律，大多数是由于长期患有龋病、牙周病等口腔疾病造成的。他建议公众，至少每年进行一次全面的口腔检查，每年一定要洁治一次牙。除了自己要做到这两点外，还要督促家里的老人、孩子一起养成良好的口腔习惯，最终达到“儿童无龋病，成人牙不松，老人不缺牙”的目标。

三岁以下幼儿不建议用电动牙刷

中国牙病防治基金会首席发展咨询专家、武汉大学口腔医学院台保军教授针对如何使用含氟牙膏、漱口水、电动牙刷给公众支招儿。

台保军教授介绍，含氟牙膏中的氟化物具有预防龋病的作用。在使用漱口水方面，建议每次含住约 10 毫升漱口水进行鼓漱，持续30-60秒，尽量让漱口水与牙齿、牙缝和口腔黏膜都有全面接触。含漱后吐掉，不需要再用清水漱口，也不建议立刻进食或者喝水，以便让其功效充分发挥。许多人关注电动牙刷的使用，台保军教授介绍，正确使用电动牙刷能有效清除牙菌斑。对儿童来说，不建议3岁以下儿童使用电动牙刷；3-6岁儿童应在家长的帮助下使用；6岁以上儿童可使用电动牙刷。