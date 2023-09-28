对牙齿健康有影响的“红黑榜”食物，快记下来

我们都听说过“吃糖坏牙”的观点，唐代名医孙思邈的《千金方》记载：“凡人饮食不能洁齿，腐臭之气淹渍日久，齿龈有洞，虫蚀其间。”

现代人日常接触到的甜食和含糖饮料比以往任何时候都多，这里面含有大量的糖——包括蔗糖、果糖、葡萄糖等，若进食后不及时清洁，都会危害牙齿健康。

除了糖之外，还有一些食物会影响牙齿健康。

黑榜

对牙齿有害的食物

1.精制食物

精制食物，通过一系列加工改善了口感，但经过处理后，食物中过多营养成分受到破坏，食物中有利于牙齿健康的硬度和韧性也被削弱了。

如精细的蛋糕或面包，容易在口腔内形成一种糊状物，附着在牙面或牙颈部，或残留在牙齿的缝隙之间，被口腔中的细菌利用、分解、产酸，增加牙菌斑的产生。同时这类食物大多含有较高的糖分，过多进食也会大大增加牙齿疾病的风险。

2.酸味食物

宋代杨万里的诗句就有“梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱”的描述，多数人都有过因食用酸味食物而“倒牙”的经历。

如果经常吃过酸的食物，比如醋、酸李子、柠檬等这类富含醋酸或果酸的食物，除了会刺激牙神经以外，还会直接作用于牙面使牙釉质发生脱矿、有机质塌陷，从而导致牙齿酸蚀症的发生。

另外，我们日常经常能够接触到的碳酸饮料及果汁，由于含有大量酸性物质及糖，也会对牙齿表面造成腐蚀，增加牙菌斑生成的风险。

3.过硬食物

经常咬合一些过硬的东西，如坚果的外壳、蟹壳、冰块等，可能在牙釉质上产生微裂纹，会导致牙齿部位持续受到刺激，进而出现牙齿过于敏感、牙齿松动、牙齿缺损的症状。

红榜

对牙齿有益的食物

1.富含纤维素的蔬菜水果

人们在进食富含膳食纤维的蔬菜时，如胡萝卜、芹菜和苹果等蔬果类，对牙面的机械性摩擦可清洁牙齿表面，效果如同使用牙刷。咀嚼动作还会刺激唾液的分泌，唾液含有微量的钙和磷酸盐，能使牙釉质变得更坚固，同时减少食物对牙齿表面的黏附。

鉴于蔬果中含有丰富的矿物质和维生素，若每天保证进食300克以上的新鲜蔬菜，200-350克的新鲜水果，会有利于牙齿健康。

2.含钙食物

想远离蛀牙，钙是必不可少的。足量的钙质，能防止牙齿钙化不全，增加牙齿的硬度和韧性，有效防止牙本质损坏。

牛奶、奶酪等奶制品中丰富的钙质，易被吸收，一天摄入300毫升以上的液态奶，有助于促进牙体硬组织的修复及抗釉质脱矿，增强牙齿的抗腐蚀能力。此外绿叶蔬菜、豆腐、豆类食物、芝麻、小虾皮、海带、蛋黄也是很好的选择。

3.含磷食物

磷是维持骨骼和牙齿的必要成分，能促进牙齿和牙床的健康。此外，磷酸盐能在口腔内形成缓冲系统，防止牙齿过度酸化，保护牙釉质，预防龋齿。含磷较高的食物有大豆、豌豆、鸡肉、鱼肉、虾、燕麦、黑芝麻等。

所以说，我们要想展露完美笑容，预防口腔疾病，远离龋齿和牙齿酸蚀，除了做好口腔清洁、坚持科学刷牙，还需学会“挑食”。

文/盛楠（注册营养师 中国好营养科普达人）