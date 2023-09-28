“京彩时光”养老志愿服务平台上线

今后，在北京加入为老志愿服务将越来便捷。9月26日，北京养老志愿服务“京彩时光”信息平台正式上线。该平台可为养老志愿服务组织方、志愿者和服务对象提供注册、认证、供需对接、服务记录等全流程功能支持，养老志愿服务可根据自身实际情况“在线接单”，涵盖七大类10项志愿服务内容。“今天存时间 明天换服务”，按照“1个小时养老志愿服务等于1个时间币”的原则，平台还能自动结算志愿服务时间币并记录存储，鼓励社会各界积极参与其中。

据介绍，“京彩时光”项目服务类别涵盖专业、非专业共七大类10项志愿服务内容，涉及老年人健康、生活、出行、就餐、学习、娱乐等多方面，用户在小程序中的“加入项目”模块，可通过服务类别、所在区域、服务时间等筛选符合自身条件的服务项目，查看项目具体信息，完成志愿者注册并报名参与服务。

值得一提的是，为提高养老志愿服务供需匹配效率，“京彩时光”信息平台创新了志愿者接单功能，即志愿者可以通过“我要接单”按钮提交志愿服务意向，可就近就便参与志愿服务项目，如选择参与养老志愿服务的时间、地点和类型等，平台会将志愿者的服务意向与养老志愿服务组织方发布的项目进行自动匹配，匹配成功后会向志愿者发送短信提示确认，志愿者即可参与服务。此举可最大程度为长期参与养老志愿服务的志愿者提供便利。

在项目开展过程中，养老志愿服务组织方可通过扫描志愿者的个人服务二维码记录其服务项目、时间和地址，“京彩时光”信息平台将记录志愿者每一次的服务行为，并在后台实时自动计算志愿者的服务时长，据此结算志愿服务时间币，时间币具有存储、兑换、赠与等功能属性，可在本市行政区域范围内跨区兑换养老志愿服务。

据了解，“京彩时光”信息平台可实施全流程智能化管理，同时运用互联网、大数据等信息技术手段为养老志愿服务赋能，为加强养老服务统筹协调和科学决策提供信息化支撑。平台已于9月26日正式上线运行，用户在微信小程序中搜索“养老志愿服务京彩时光”即可登录。目前，平台率先支持养老机构来开展志愿项目，全市2000多家养老服务机构都已拥有账号，可直接登录该平台发布项目，后续将逐步开通老年人个人服务需求申请。

如何注册成为养老服务志愿者？据了解，年满18周岁、热心公益事业、身心健康的本市常住居民均可以注册成为养老志愿服务志愿者，可通过“养老志愿服务京彩时光”小程序，完善相关个人信息，提交志愿者申请，由其申请加入的养老志愿服务组织方确认后，且在“志愿北京”平台完成志愿者注册，即可参与养老志愿服务。