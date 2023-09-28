做大做强“椰经济”（品牌论）

道路两旁随风摇曳的成片椰林，餐桌上香味四溢的椰子鸡饭、椰子饮料，房间里摆放的精美椰雕工艺品——在海南，和椰子有关的生活场景随处可见。

海南和椰子渊源深厚，已有2000多年的椰子栽培历史，椰子种植总面积现有60余万亩，占全国种植面积的99%。作为当地热带特色产业的重要组成部分，海南椰子产业具备一定规模和水平，全省有椰子加工企业超300家，加工年产值逾200亿元，涌现出椰树、春光、南国等行业龙头企业。但原材料受限、附加值相对不足等问题困扰着当地椰子产业的进一步发展。

海南从源头入手，提升椰子原材料供应水平。海南椰子产量虽大，但需求缺口更大。数据显示，海南全省椰子年产量约2.5亿个，国内椰子加工对原材料的需求量却达25亿至30亿个。除种植规模不足外，管理上也存在一些亟待解决的问题。部分种植园运营模式粗放，缺乏标准化管理，椰子品质参差不齐。可喜的是，近年来，海南采取一系列措施，积极壮大“椰经济”。加大农业产学研合作，培育结果早、产量高、椰水甜的矮种椰子新品种；完善椰子种苗、种果的行业规范体系，建立规模化种植管理标准；鼓励企业在海外建立椰子种植基地，利用自贸港优势将“海归”椰子运回国……多种创新尝试，让海南椰子亩产量和椰果质量上来了，椰子加工企业的“粮草”之忧逐步得到缓解。

椰子浑身都是宝，“一物而十用其宜”是古人对椰子广泛用途的感叹。小小椰子有数百种用途：椰水可当饮料直接饮用；椰肉能榨油、提炼化妆品，也可制成糖果；椰壳制作椰雕工艺品，边角料可做活性炭；椰糠是良好的土壤改良剂，能用来种植花卉；椰衣纤维防火、弹性好，可作为多种家具的垫体材料……目前，海南椰子加工涉及食品、化工、轻工、农林等多个领域。从挖椰肉、削种皮、肉水分离的薄利初加工，到对椰子加工过程中副产品的综合再利用，海南椰子产业向精深加工迈进，不仅提升产品附加值，还延伸了产业链，逐步改变原来产业范围受限、产品同质化严重的局面。

椰子是一颗“有文化”的植物，文人墨客对椰子的文学描绘不计其数。今天，椰子成为海南特色地域文化的重要组成部分，也是一张闪亮的旅游名片。用“椰元素”联动当地文旅，打造椰子文化节日，海南正推动“一颗椰子”的一二三产业融合发展。在文昌椰子大观园中品读关于椰子的饮食、历史和精神文化，在春光椰子王国里亲眼见证一颗椰子变成椰子糖的全过程，在海南椰雕文化展览馆内欣赏精雕细琢的椰雕艺术品……近年来，内容丰富、形式多样的“椰文旅”产品，让游客体验椰文化的无尽魅力，充分激发了海南椰子产业的文化效用，提升了椰产业的综合经济效益。

椰子产业是一块充满潜力的大蛋糕。随着椰子消费越来越火，“椰岛”海南作为中国椰子生产加工的大本营，正用更多的创新产品和发展理念，壮大海南“椰经济”，做强海南椰文化。