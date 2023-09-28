供应足 消费旺（新时代画卷）

在北京，大型商超加大蔬果等备货量，加强物流配送规划，同时发挥数字化优势，实现热销商品迅速调货；在上海，各大批发市场密切关注市场动态，及时监测行情变化，动员供应商调配货源，确保农产品供应充足；在安徽，“惠民菜篮子”活动启动，参加惠民销售的商超及社区门店超580家，蔬菜销售价格低于同类商品市场价的15%以上……

民生无小事，枝叶总关情。随着中秋、国庆“两节”临近，各地区加大民生商品保供稳价工作力度。为进一步保障节日期间物丰价稳、充分释放消费活力，相关部门、有关经营主体多措并举，积极做好粮油肉蛋菜等供应。

优供给，生产、流通等部门继续加强协调配合，做好产运销调度衔接，加强储备调节和资源调运，增加货源以保障市场供应，确保重要民生商品不断档、不脱销。强监管，有关职能部门继续加强监测预警，密切关注重要民生商品市场运行和价格变化，加大市场巡查频次，强化执法检查，严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。背靠大市场，依托大平台，搞活大流通，各地各部门扎实做好市场供应等各项工作，确保人民群众度过欢乐、祥和、喜庆的节日。

（本报记者 齐志明）

《 人民日报 》（ 2023年09月28日 11 版）