卫龙孙亦农：传承创新 把地道中国味带向全球

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今年3月，工业和信息化部等十一部门联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，引导地方充分发挥资源禀赋优势，推动形成“百花齐放”的特色食品产业发展格局，培育食品产业发展新动能，为稳定工业经济增长发挥更重要的作用。

解码地方特色与食品产业的有机结合，人民健康近期专访卫龙美味执行董事CEO孙亦农，讲述一根辣条里的“大文章”。

近年来，越来越多的地方风味走出一隅，受到广大消费者的青睐，甚至“飘香”全球，让许多国际友人对“中国味”有了更深的了解和期待。

“20多年前，卫龙从一根辣条开始，踏上了辣味休闲食品的寻味之旅。从最初的每天6包面粉用量，到现在每天用量上万包，从手工式生产，到如今的‘数智化’超级工厂，卫龙在探索中国风味的道路上不断前行。”孙亦农举例说，近日，卫龙发布了“霸道熊猫”新品牌，正是希望以辣味休闲食品为载体，传承创新地道中国味。

孙亦农说：“熊猫不仅是我们的国宝，也深受全世界人民的喜欢。此次卫龙推出新品牌，以熊猫为媒，一方面，与年轻消费群体达成共鸣；另一方面，也推动中国文化和中国味道走向世界，为卫龙走出国门、走向世界打下基础。”

2018年，秉持着对传统中国味道的坚守，卫龙将“让世界人人爱上中国味”定为企业使命，积极探索地道的中国地方特色风味，并以此为产品口味研发基础，不断推出新的产品。

“我们通过消费者洞察关注到，越来越多的年轻人在购买休闲零食的时候会选择麻辣味。新品正是以正宗四川麻辣口味为研发灵感。”孙亦农说，“麻辣、熊猫是四川的独特IP，其中熊猫更是深受全世界人民的喜爱。也希望卫龙这个休闲食品品牌能够走向全世界，借助熊猫IP传播中国味。”

孙亦农表示，卫龙期望与全国乃至全世界消费者一同开启中国味道溯源之旅，探寻四川美食的起源与成长，品味中国味道背后的历史、地理、饮食文化。谈及卫龙未来的发展和期许，他认为，一家企业要实现长期可持续发展，就必须要坚持创新升级，不断适应每一代消费者对品质、品牌等多方面需求。多年来，卫龙也在不断“修炼内功”，为实现“传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化、数智化，乐活123年的生态平台”的美好愿景不懈努力。“除了大家熟知的辣条和魔芋爽，其实卫龙在休闲食品品类开放领域进行了诸多探索，通过创新研发持续提升各个品类的产品品质。同时，我们也希望能够跟一代又一代的年轻人建立良好的沟通交流，让卫龙这个品牌长青不老。”孙亦农说。

如今，卫龙美味已发展成为集研发、生产和销售为一体的现代化辣味休闲食品企业。孙亦农表示，未来，卫龙将积极承担更多的责任，通过供应链、研发能力、渠道、品牌等方方面面的升级，带动整个行业的高质量发展，把中国味产品带给全世界更多国家的消费者。（耿亚柯）